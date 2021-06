Harris English, nuevo campeón, tras ocho hoyos de desempate; Ancer, cuarto

En la imagen el estadounidense Harris English. EFE/EPA/ERIK S. LESSER/Archivo

Cromwell (Connecticut, EE.UU.), 27 jun (EFE).- El estadounidense Harris English necesitó seis horas y medio de juego y ocho hoyos de desempate para al final conseguir este domingo el título de campeón del torneo Travelers Championship, del PGA Tour, al superar a su compatriota Kramer Hickok, después que ambos habían concluido la cuarta ronda empatados con registro de 267 golpes (-13).

Ambos tuvieron luego que jugar ocho extras para definir al nuevo campeón, que reconoció al concluir el torneo que le dolían todas las partes del cuerpo, pero pudo tener el grado suficiente de concentración para conseguir la victoria antes que la oscuridad hubiese obligado a suspender la competición.

"Es difícil mantenerse mentalmente en ello", declaró English después de ganar un playoff de ocho hoyos, empatado por la segunda muerte súbita más larga en la historia del PGA Tour.

Ambos jugadores hicieron birdie en el último hoyo en la regulación para forzar el desempate, que es solo superado por la muerte súbita de 11 hoyos en el Motor City Open de 1949, cuando Lloyd Mangrum y Cary Middlecoff fueron declarados co-ganadores de mutuo acuerdo debido a la oscuridad.

Otros cuatro torneos han alcanzado un octavo hoyo de muerte súbita.

La eliminatoria de ocho hoyos fue un récord para el torneo, que fue de siete hoyos en 1961 (Ted Kroll) y nuevamente en el 62 (Bob Goalby), cuando se conocía como el Insurance City Open.

Fue la segunda victoria de este año y la cuarta victoria en su carrera para English, que terminó tercero en el U.S. Open la semana pasada y cuarto en el U.S. Open retrasado por la pandemia en septiembre.

English, de 31 años, ganó 1.368.000 dólares en metálico, 500 puntos de la Copa FedEx, y ocupó el segundo lugar en la clasificación.

English metió un putt de 8,5 metros en el hoyo 72 para emerger de un empate de tres y terminar con el acumulado de 267 (-13). Luego se dirigió al campo para mantenerse caliente en caso de que Hickok, que tenía menos 12 con dos hoyos por jugar, pudiera atraparlo.

El texano de 29 años, que no ha ganado en el PGA Tour, no pudo convertir un putt para birdie de 11,8 metros en el 17, pero anotó un birdie de 2,75 metros en el decimoctavo para igualar a English.

Volvieron a jugar en el hoyo 18, dos veces, y lo superaron nuevamente, dos veces. Continuaron con el número 17, luego el 18, luego el 17, luego el 18, y 18 nuevamente para que todos fueron pares.

Hickok lanzó dos putts largos para birdie que lo habrían ganado; en el sexto hoyo de los playoffs, English falló un putt para birdie de 2,14 metros para ganar.

La multitud en el green 18 coreaba "¡Kramer!" E hizo la ola mientras esperaba que los golfistas se dirigieran hacia el tee de ida y vuelta.

En el último viaje por el par 4 de 400,51 metros, el séptimo del día y décimo del fin de semana, Hickok lanzó su segundo tiro a 8,53 metros desde el pin y lanzó dos putts.

English colocó su acercamiento a 4,87 de distancia e hizo birdie decisivo.

El australiano Marc Leishman acabó tercero con un registro de la cuarta ronda de 64 golpes (-6) y acumulado de 268 (-12), mientras que el mexicano Abraham destacó su mejor registro del torneo, un 65 (-5), que le dieron un acumulado de 269 (-11), que le permitió estar durante toda la jornada en la lucha por el título.

El chileno Joaquín Niemann con registro de 68 (-2), acumulado 276 golpes (-4) y compartió el puesto 36 con otros 10 jugadores.

Mientras que el mexicano Carlos Ortiz repitió registro de la tercera ronda con 71 golpes (+) y un acumulado de 277 (-3) que le permitieron compartir el puesto 47 con otros seis jugadores.