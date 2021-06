Hacer skate y "divertirse": Lilly Stoephasius, la alemana más joven en Juegos de Tokio

Fotos y video de Odd Andersen ///Berlín, 28 Jun 2021 (AFP) - Cuando el Comité Olímpico Internacional (COI) anunció que el skateboarding estaría en el programa de los Juegos de Tokio, la alemana Lilly Stoephasius sólo contaba con 8 años y no podía ni imaginar que estaría en Japón en el debut olímpico de su deporte.A sus 14 años, esta espigada adolescente será la deportista más joven en representar a Alemania durante la quincena olímpica.La triple campeona de Alemania compite en las pruebas de 'park', en las que los participantes deben ejecutar figuras aéreas en una palangana.Su larga coleta acompaña acompasada sobre el aire las piruetas de Lilly.La skater considera que la cita olímpica dará visibilidad al skate. "Esta comunidad se va a hacer incluso más grande, la gente se va a dar cuenta de hasta qué punto es genial este deporte".Aunque algunos adeptos temen que la disciplina pierda su alma como 'contracultura', Lilly no está preocupada por eso."Hay gente que considera que los skaters forman una gran familia y que no deberían competir. Pero no creo que los Juegos Olímpicos perjudiquen a esta gran familia. En cada competición clasificatoria éramos también una gran familia, alegrándonos los unos por los otros", afirma. - Entrenada por su padre - Tres o cuatro días a la semana, Lilly se entrena al salir del colegio en Skatehalle Berlín junto a su entrenador Jürgen Horrwarth y a su padre, Oliver Stoephasius, quien es asimismo skater e instructor. Él fue quien la colocó por primera vez sobre la tabla cunado contaba con tres años.Muy exigente consigo mismo, Lilly maldice cada vez que se cae en un ejercicio. "Cada vez se dice 'lo puedo hacer mejor'", exclama su padre.La joven berlinesa afronta estos Juegos sin presión. Espera quedar entre las diez primeras, pero "la mejor es Misugu Okamoto. Creo que será ella quien gane", reconoce con una sonrisa. La japonesa de 15 años domina la categoría 'park'.Tras ganar popularidad en Estados Unidos en los años 1960, el skateboarding estuvo durante mucho tiempo asociado sólo a los hombres, con competiciones únicamente masculinas hasta 1998. Para su entrada en los Juegos Olímpicos, las pruebas de skateboard contarán con un número parecido de participantes hombres y mujeres.La juventud de las chicas es asombrosa. En la categoría 'street' de los últimos Mundiales de skateboarding, la japonesa Aori Nishimura, de 19 años, se impuso por delante de su compatriota Momiji Nishiya, de 13 años, y de la brasileña Rayssa Leal, también de 13 años.En opinión de Lilly, esta precocidad de las deportistas se explica por la reciente apertura del skateboard a las chicas, en los años 2000. La multiplicación de skateparks en muchas ciudades del mundo ha hecho asimismo más accesible la práctica de esta disciplina. str/smk/jr/smr/iga/psr