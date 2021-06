Fútbol/Selección.- Crónica del Croacia - España: 3-5

España sobrevive al corazón croata



La selección se clasifica para cuartos tras ganar en un partido dramático en la prórroga a una Croacia que igualó un 1-3 entre el 85 y el 92



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



La selección española de fútbol se clasificó este lunes para los cuartos de final de la Eurocopa 2020 después de sacar adelante un auténtico partido dramático ante una irreductible Croacia, que cayó por 3-5 y que sólo hincó la rodilla tras una prórroga que nadie esperaba en el Parken de Copenhague.



España sobrevivió al corazón croata, ese que fue capaz de seguir latiendo cuando en el minuto 85 perdía 1-3 víctima de la remontada de los de Luis Enrique Martínez, capaces de sobreponerse a una desgraciada jugada para tener el billete casi sacado para San Petersburgo y luego dar sensación de poder tenerlo perdido.



Pero la actual subcampeona del mundo tiró de su fe y de la poca pericia del rival para manejar los compases final para seguir soñando con media hora más de fútbol donde la triple campeona de Europa la hizo claudicar con los goles de Morata y Oyarzabal y lograr una victoria para volver a estar nueve años después entre los ocho mejores de un gran torneo y cuyo efecto anímico puede ser clave para lo que se avecina el viernes ante el ganador del Francia-Suiza.



La 'Roja' volvió a firmar un arranque prometedor, únicamente frenado por el desgraciado gol que dio ventaja a Croacia. Con novedades en el once como Gayà en el lateral y dos extremos (Ferran Torres y Sarabia), plasmó su filosofía y ahogó a su rival y Luka Modric. El valencianista y Koke dieron los primeros avisos con la pelota casi siempre en el bando español.



El combinado de Zlatko Dalic, privado de su '10' y refugiada cerca de Livakovic intentando cerrar los espacios por dentro, no podía conectar dos pases seguidos y las ocasiones seguían siendo de España, donde Koke, tras un fino pase de Pedri, perdonaba el 0-1, y Morata también probaba suerte con un cabezazo que golpeó en Vida y después de un gran centro de Ferran Torres.



Esta ocasión fue el preludio del gol 'sin querer' de los croatas, que se vieron en ventaja cuando pocos lo esperaban. Pedri devolvió un balón a Unai Simón casi desde el mediocampo que inexplicablemente acabó dentro de la portería española. Un fatal bote evitó el pie del cariacontecido guardameta vizcaíno y el partido cambió, no sólo en el marcador, sino en el mando porque Croacia creció al ritmo de Modric y metió más miedo con una peligrosa internada de Vlasic.



LA SELECCIÓN NO DESPERDICIA EL PASO ADELANTE DE CROACIA



España logró poco a poco recuperarse y retomar el mando con paciencia, aunque con un rival bien asentado y con más confianza. Aún así, encontró en el tramo final del primer tiempo el premio del empate por medio de Sarabia, que no perdonó un rechace de Livakovic a un disparo de Gayà tras un balón que parecía que nadie quería lanzar a portería. Un 1-1 que aliviaba para el descanso.



Luis Enrique apostó por los mismos para un segundo acto donde Croacia decidió dar un paso adelante en busca de incomodar más a la triple campeona de Europa, insistente en no dar ningún pelotazo para sacar la pelota. Sin embargo, eso también hizo que los de Dalic dejasen más espacios y por ahí la selección encontró la vía para voltear el marcador.



España salió de la presión y el balón le llegó a Ferran Torres, ya posicionado en la izquierda desde el tramo final del primer tiempo. El del City volvió a enviar un centro preciso y entre Caleta-Car y Gvardiol, sorpresivamente, se coló Azpilicueta para cabecear a la red su primer gol como internacional y poner el 1-2.



Croacia, experta en estas lides, no se arredró, mientras que el gol le parecía sentar peor a la 'Roja', que no daba un paso atrás pese a que empezaba a pasarle factura el esfuerzo, sobre todo a su trío de medios. Gvardiol tuvo entonces el empate, pero Unai Simón se redimió con una buena mano abajo.



Dani Olmo y Pau Torres fueron las primeras soluciones de Luis Enrique para dar aire en un partido que se tornaba del lado balcánico y que, sin embargo, pareció que sería español. Gayà cayó lesionado y entre que Jordi Alba calentaba y el equipo estaba con diez, Pau Torres sorprendió con un pelotazo a Ferran Torres, más rápido que el defensa para poner el que se atisbaba definitivo 1-3.



UNAI SIMÓN SALVA, MORATA Y OYARZABAL SENTENCIAN



Pero Croacia tuvo fe y después de que Dani Olmo perdonase el cuarto, se metió en el partido en el minuto 85. El gol de Orsic fue un revulsivo para un equipo al que los cambios le funcionaron y que aprovechó los nervios de la 'Roja' para acabar forzando una prórroga con la que nadie contaba en una transición que no debería haber existido.



Era el momento de ver de qué pastaba está hecho el combinado de Luis Enrique. Unai Simón olvidó definitivamente su fallo con una milagrosa parada y el choque cambió. Dani Olmo tuvo la suya antes de que Morata encontrase el premio a su enorme partido con el 3-4 y de que Oyarzabal volviese a dar dos goles de renta poco después. La actual subcampeona del mundo se tambaleó por fin pese a que Budimir pudo volverla a meter en un choque que terminó con más ocasiones desperdiciadas en el área de Livakovic.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: CROACIA, 3 - ESPAÑA, 5 (1-1, al descanso, 3-3 al final del tiempo reglamentario).



--ALINEACIONES.



CROACIA: Livakovic; Juranovic (Brekalo, min.74); Vida, Caleta-Car, Gvardiol; Modric (Ivanusec, min.114), Brozovic, Kovacic (Budimir, min.79), Vlasic (Pasalic, min.79), Petkovic (Kramaric, min.46) y Rebic (Orsic, min.67).



ESPAÑA: Unai Simón; Azpilicueta, Eric García (Pau Torres, min.71), Laporte, Gayà (Jordi Alba, min.77); Koke (Fabián Ruiz, min.78), Busquets (Rodri, min.102), Pedri; Ferran Torres (Oyarzabal, min.88), Morata y Sarabia (Dani Olmo, min.71).



--GOLES.



1-0, minuto 20. Pedri en propia puerta.



1-1, minuto 38. Sarabia.



1-2, minuto 57. Azpilicueta.



1-3, minuto 77. Ferran Torres.



2-3, minuto 85. Orsic.



3-3, minuto 92. Pasalic.



3-4, minuto 100. Morata.



3-5, minuto 103. Oyarzabal.



--ÁRBITRO: Cuneyt Cakir (TUR). Amonestó a Brozovic (min.72) y Caleta-Car (min.84), por Croacia.



--ESTADIO: Parken Stadium de Copenhague.