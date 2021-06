Fútbol/Euro.- Rudiger y Gundogan regresan a los entrenamientos de Alemania

HERZOGENAURACH (ALEMANIA), 28 (DPA/EP)



Los internacionales Antonio Rudiger e Ilkay Gundogan han regresado este lunes a los entrenamientos de la selección alemana de fútbol antes de viajar para disputar este martes (18:00 horas) el partido de los octavos de final de la Eurocopa de 2020 contra Inglaterra en el estadio de Wembley.



El defensa Rudiger, de 28 años, había abandonado el entrenamiento la víspera debido a un resfriado, mientras que Gundogan tenía una pequeña lesión en la cabeza.



Esta será la última sesión de Alemania en la concentración en el sur del país antes del partido de este martes en Wembley. La selección alemana viajará a la capital del Reino Unido, pero no se entrenará en el mítico estadio.



La UEFA reaccionó con sorpresa a la cancelación de la última sesión. Alemania podría haber utilizado Wembley, pero pidió "no entrenar en el estadio", según declaró un portavoz a la agencia DPA.



Austria se mostró molesta por no poder entrenar en Wembley antes de su derrota en octavos de final ante Italia el sábado en Londres. La UEFA dijo que el campo necesitaba un descanso, pero parece que esta vez no es necesario.



Después de tres partidos de la fase de grupos en Múnich -uno perdido, otro ganado y otro empatado-, el equipo de Joachim Loew afronta su primer viaje fuera de su país en este campeonato.



"Son dos grandes naciones futbolísticas, así que esperemos que sea un placer", comentó Thomas Müller, que se espera que vuelva a la titularidad en lugar de Leroy Sané tras recuperarse de un problema en la rodilla.



Leon Goretkza, que marcó el gol del empate ante Hungría (2-2) que dio el pase a Alemania, también podría ser titular por primera vez en la Eurocopa.