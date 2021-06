Fútbol/Euro.- Crónica del Francia - Suiza, 3-3 (4-5, en penaltis)

28-06-2021 Jugadores de Suiza. Suiza da la campanada y se cita con España Los helvéticos levantaron un 3-1, forzaron la prórroga y se llevaron el duelo ante Francia en los penaltis, donde falló Mbappé DEPORTES UEFA.COM



Suiza da la campanada y se cita con España



Los helvéticos levantaron un 3-1, forzaron la prórroga y se llevaron el duelo ante Francia en los penaltis, donde falló Mbappé



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



La selección de Suiza ha dado la campanada de los octavos de final de la Eurocopa al eliminar a Francia después de un agónico encuentro resuelto en la tanda de penaltis, después de levantar un 3-1 y llevar el encuentro a la prórroga (3-3), un resultado que le permite citarse con España el próximo viernes en cuartos.



Un tanto de Haris Seferovic al cuarto de hora hizo saltar la sorpresa en el Estadio Nacional de Bucarest, que a punto estuvo de ser mayúscula de no ser porque Hugo Lloris, en el minuto 55, adivinó las intenciones de Ricardo Rodríguez en el penalti que pudo suponer el 0-2 para los helvéticos.



No perdonó el error Benzema, que dos minutos más tarde de la pena máxima fallada por el defensa de origen gallego consiguió igualar la contienda y que, otros dos minutos después, selló la remontada. Pogba incrementó la renta, pero Seferovic y Gavranovic, como ocurriera horas antes en el Croacia-España, levantaron el 3-1 para llevar el choque a la prórroga.



Inamovible el marcador en la prórroga, el pase se decidió en la tanda de penaltis. Gavranovic, Pogba, Schär, Giroud, Akanji, Thuram, Vargas, Kimpembe y Mehmedi no fallaron, y Sommer se convirtió en el héroe del partido deteniendo el décimo lanzamiento a Mbappé. Suiza será el rival de 'la Roja' el viernes (18.00 horas) en San Petersburgo.



Didier Deschamps sorprendió de inicio apostando por una defensa con tres centrales, y ahí empezaron los problemas para la vigente campeona del mundo. Apenas se había cumplido el primer cuarto de hora del choque en la capital rumana cuando el ex txuri urdin Seferovic se elevó ante Lenglet para rematar de cabeza al fondo de las mallas un buen centro lateral de Zuber.



Francia evidenciaba su incomodidad en una primera mitad en la que fue incapaz de disparar entre los tres palos y de poner en apuros a Sommer; los de Vladimir Petkovic secaron cualquier atisbo de creatividad gala y frenaron a Kylian Mbappé, muy activo durante los primeros 45 minutos.



Lenglet, retratado en el tanto suizo, fue el sacrificado para volver a la defensa de cuatro en la reanudación, en la que Deschamps introdujo a Coman para tratar de abrir el campo, con Rabiot en el lateral izquierdo. Todavía estaban digiriendo los cambios cuando el colegiado decretó penalti por un derribo de Pavard sobre Zuber en el área.



Corría el minuto 55, y Suiza tenía ante sí la oportunidad de rematar a la vigente subcampeona continental. Ricardo Rodríguez se plantó ante los once metros y ejecutó su lanzamiento hacia la izquierda, donde apareció Lloris para evitar el tanto y dar vida a Francia.



Y, como las malas noticias nunca vienen solas, Suiza pagó muy caro su error. En el 57, Mbappé filtró un balón para Benzema que, con la puntera, resolvió ante Sommer; dos minutos después, el delantero madridista volvió a fusilar ante el meta helvético tras una una bonita pared de Griezmann con Mbappé. Paul Pogba, con un espectacular tanto por la escuadra después de recibir el esférico en la medialuna del área, parecía finiquitar la contienda (min.75).



El runrún se dejó sentir entre los aficionados 'bleus' cuando en el minuto 80 Seferovic, de nuevo con un cabezazo, recortó distancias, y, ya en el descuento, se reeditó el guion del Croacia-España; Gavranovic recortó a Kimpembe en la frontal y colocó el balón pegado al poste izquierdo para forzar la prórroga.



Pavard, en un disparo que desbarató Sommer, desató las hostilidades en el tiempo extra, en el que también probaron suerte Sissoko y Mehmedi. Mbappé, en dos ocasiones consecutivas en las que el balón se marchó rozando el palo, pudo decidir el choque. Las fuerzas flojeaban y todo tuvo que decidirse desde los once metros, donde el fallo de Mbappé dio un billete histórico a los helvéticos.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: FRANCIA, 3 - SUIZA, 3 (0-1, al descanso; 3-3, al final del tiempo reglamentario y 4-5 en penaltis).



--ALINEACIONES.



FRANCIA: Lloris; Pavard, Lenglet (Coman, min.46; Thuram, min.111), Varane, Kimpembe, Rabiot; Kanté, Pogba; Griezmann (Sissoko, min.88), Mbappé y Benzema (Giroud, min.94).



SUIZA: Sommer; Elvedi, Akanji, Rodríguez (Mehmedi, min.87); Widmer (Mbabu, min.73), Freuler, Xhaka, Zuber (Fassnacht, min.79); Shaqiri (Gavranovic, min.73); Embolo (Vargas, min.79) y Seferovic (Schär, min.97).



--GOLES.



0-1, minuto 15: Seferovic.



1-1, minuto 57: Benzema.



2-1, minuto 59: Benzema.



3-1, minuto 75: Pogba.



3-2, minuto 80: Seferovic.



3-3, minuto 90: Gavranovic.



--TANDA DE PENALTIS.



0-1, Gavranovic, gol.



1-1, Pogba, gol.



1-2, Schär, gol.



2-2, Giroud, gol.



2-3, Akanji, gol.



3-3, Thuram, gol.



3-4, Vargas, gol.



4-4, Kimpembe, gol.



4-5, Mehmedi, gol.



4-5, Mbappé, falla.



--ÁRBITRO: Fernando Rapallini (ARG). Amonestó a Varane (min.30), a Coman (min.88) y a Pavard (min.91) por parte de Francia y a Elvedi (min.32), a Ricardo Rodríguez (min.62), a Xhaka (min.76) y a Akanji (min.108) por parte de Suiza.



--ESTADIO: Nacional de Bucarest.