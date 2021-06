Francia.- Macron descarta sustituir a su primer ministro pese a los malos resultados en las elecciones regionales

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El presidente francés, Emmanuel Macron, ha descartado este lunes destituir a su primer ministro, Jean Castex, pese al mal resultado cosechado por su partido, La República En Marcha, en las elecciones regionales cuya segunda vuelta se celebró el domingo.



"No voy a cambiar de primer ministro", ha sentenciado Macron en una entrevista con la revista 'Elle', según un adelanto publicado por la prensa francesa. "Las elecciones locales no piden consecuencias nacionales y por lo tanto ningún cambio de primer ministro en los próximos meses, o semanas", ha explicado.



El partido de Macron no ha podido hacerse con el gobierno de ninguna de las trece regiones en juego en los comicios, pero fuentes del Ejecutivo citadas por la televisión BFMTV consideran "muy limitadas" las consecuencias políticas del fiasco electoral, por lo que apuntaban no a una reorganización sino a meros "ajustes".



En la entrevista, realizada en el marco de un foro celebrado en París y organizado por ONU Mujeres, Macron ha manifestado su deseo de que haya una primera ministra, como ya dijo en marzo de 2017, pero ha descartado que vaya a suceder a corto plazo.



El partido conservador Los Republicanos y el Partido Socialista han sido los grandes vencedores de las elecciones regionales, mientras que corrientes más nuevas como la ultraderechista Agrupación Nacional o el propio partido de Macron han sufrido un serio revés en los comicios.