Espectacular incendio en el centro de Londres

Londres, 28 Jun 2021 (AFP) - Dos personas tuvieron que ser tratadas el lunes por inhalación de humo a raíz de un incendio declarado en un local industrial en el centro de Londres que provocó una espectacular humareda y la intervención de un centenar de bomberos, informaron los socorristas."El fuego en Elephant and Castle ya está controlado. Los bomberos permanecerán en el lugar durante las próximas horas para enfriarlo totalmente", tuiteó a media tarde la brigada antiincendios de la capital británica, que desplazó 15 camiones y un centenar de efectivos."El incidente no se considera de naturaleza terrorista", precisó la policía londinense, que tuvo que cerrar varias calles al tráfico. Se desconocen por el momento las causas del fuego, que quemó tres locales comerciales situados bajo un viaducto en la estación de metro y tren de Elephant and Castle, seis coches aparcados a proximidad y una cabina telefónica.Los bomberos pidieron al público que evitase la zona y cerrase las ventanas ante la espesa columna de humo que se alzaba en el cielo de Londres, visible a mucha distancia desde la otra orilla del río Támesis."Dos personas, un agente de policía y un ciudadano, están siendo tratados por inhalación de humo", explicó el alcalde de la ciudad, Sadiq Khan, agradeciendo la rápida intervención de los servicios de socorro y desando una pronta recuperación a los afectados.Entre los vídeos retuiteados por los bomberos, uno mostraba una impresionante explosión bajo las arcadas del viaducto.La policía de transportes informó de que la estación había sido evacuada y los trenes no paraban en ella.bur-acc/eg