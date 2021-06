España.- Vox decide dar un tiempo "razonable" a Casado para que presente moción de censura y si no, lo harán ellos

21-06-2021 El vicepresidente Primero de Acción Política y eurodiputado de VOX, Jorge Buxadé, interviene en una rueda de prensa del Comité de Acción Política de Vox, a 21 de junio de 2021, en la Sede Nacional de Vox, Madrid, (España). Tras la aprobación de la medida de gracia este martes, la cual supone el perdón de la pena de los condenados por sentencia firme, Vox pondrá en marcha una serie de medidas judiciales en las que incluirá a todo el Gobierno. Además, Buxadé ha dejado claro que lucharán para defender su legitimación para impugnar los indultos del procès. POLITICA Óscar Cañas - Europa Press



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El portavoz del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha aclarado este lunes que su formación ha optado por dar un plazo "razonable" al presidente del PP, Pablo Casado, para que reflexione sobre la "necesidad" de lanzar una moción de censura contra Pedro Sánchez, aunque ha dejado claro que si él no tiene la "valentía" de hacerlo, en su partido no les "temblarán las piernas" para dar el paso.



Así lo ha explicado Buxadé en la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede nacional de Vox, donde ha incidido en que, a su juicio, es el primer partido de la oposición el que debe utilizar esa figura constitucional que Abascal ya empleó contra Sánchez el año pasado.



"Creemos que es el PP el que debe demostrar un mínimo de valentía para plantear una moción de censura y luego ya veremos, en su caso, qué sucede si el PP vuelve a no hacerlo", ha señalado el portavoz de Vox.



LA LENTITUD DEL PP



Buxadé ha dicho ser consciente de que "las reflexiones en el PP son lentas y tediosas" porque antes de tomar decisiones deben consultar a todos sus órganos, por eso, han decidido no "apremiar" a Casado y darle un "tiempo razonable", pero instándole a "reflexionar" sobre la "necesidad y la urgencia" de presentar la moción.



"Si no lo hacen ellos, entonces nosotros haremos la reflexión, pero en este momento Vox no está en esa situación", ha aclarado, antes de deslizar que los 'populares' quizá tengan que discutir sobre el momento idóneo para dar ese paso.



En este punto, ha añadido que es posible que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Fejióo, "diga una cosa" y el presidente andaluz, José Manuel Moreno Bonilla, sostenga otra en función de cuándo vayan a ser las elecciones andaluzas que Vox reclama para ya.



"Supongo que estarán peléandose por el Ayuntamiento de Granada y esas mociones y juegos que tienen pendientes", ha apuntado Buxadé, dejando claro, no obstante, que si el PP se eterniza y no toma una decisión es un "tiempo prudencial" a Vox no le "temblarán las piernas para llevar esa cuestión al Congreso si no hay otro remedio".



Cs NO ES FIABLE



Respecto a las declaraciones de la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, avanzando su apoyo a una eventual moción de censura de Casado, Buxadé ha dado la "bienvenida" quienes, como la formación naranja y el PP, votaron contra la moción de censura de Abascal.



"Bienvenidos todos aquellos que se acercan a la verdad que manifiesta Vox, a los que están en la calle y dejan de estar en las instituciones", ha dicho, no sin antes subrayar que Ciudadanos es "el partido menos fiable de España" y puede decir una cosa y luego hacer otra.