España.- Sánchez niega instrucciones al Tribunal de Cuentas y señala que sus resoluciones se pueden recurrir

27-06-2021



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado este lunes su "absoluto respeto" por el trabajo del Tribunal de Cuentas en las causas contra los organizadores del procés, y ha asegurado que "nunca" han dado ni van a dar "instrucciones" desde el Ejecutivo. Eso sí, también ha querido dejar claro que se trata de una instancia que no es judicial sino administrativa, que todavía no ha resuelto su investigación, y que además sus resoluciones se pueden después recurrir ante los tribunales.



Así lo ha asegurado en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, al ser preguntado sobre si cree que las causas que tiene abiertas este órgano contra los líderes independentistas son "piedras en el camino".



"Hay que recordar que el Tribunal de Cuentas no es un órgano judicial, es una instancia administrativa. Ahora mismo siguen los procesos de trabajo, no hay resolución en firme, y esas resoluciones se pueden recurrir ante los tribunales", ha afirmado, al ser preguntado por las palabras del viernes del ministro de Transportes, José Luis Ábalos.



Sánchez no ha querido posicionarse sobre esa polémica, pero sí ha querido recalcar que el Tribunal de Cuentas no es un órgano judicial. En todo caso, ha asegurado que él, como presidente del Gobierno, lo "único" que puede manifestar es su "absoluto respeto" por sus trabajos.



"A partir de ahí, tendremos que respetar lo que se resuelva por parte de esta instancia que no es judicial sino administrativa", ha apostillado el presidente.