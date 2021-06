España exigirá en 72 horas PCR negativa o vacuna completa a los ciudadanos de Reino Unido

07-06-2021 Pasajeros a su llegada a las instalaciones de la Terminal T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 7 de junio de 2021, en Madrid, (España). España permite desde este lunes la entrada de viajeros que acrediten estar vacunados contra la Covid-19 desde terceros países a la Unión Europea y países asociados a Schengen, salvo India, Brasil y Sudáfrica. Las vacunas aceptadas hasta la fecha por la EMA o la OMS son Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen, Sinopharm y Sinovac-Coronavac. SALUD Alejandro Martínez Vélez - Europa Press



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado hoy que España exigirá una PCR negativa o vacuna completa a todos los ciudadanos que vengan del Reino Unido a nuestro país. La medida comenzará a aplicarse dentro de 72 horas.



Sánchez ha justificado la decisión en el hecho de que los datos que llegan del Reino Unido son preocupantes porque tienen unos contagios "muy por encima de los 150 casos por 100.000 habitantes en 14 días". En este sentido, ha dicho que hay que tomar alguna precaución adicional en nuestro país y ha precisado que lo anuncia para que los turoperadores y los turistas lo tengan en cuenta.



El presidente ha explicado que han estado trabajando en la aplicación de esta medida los ministerios de Exteriores, Industria, Comercio y Turismo, Sanidad e Interior.



Sánchez ha admitido que la relación con el Reino Unido con la Unión Europea es diferente ya que antes se sentaba en el Consejo Europeo y las medidas en cuanto a la movilidad eran compartidas, sin embargo, ahora, ellos, ha dicho, adoptan sus propias medidas.



No obstante, ha dejado claro que las ganas de movilidad que tienen los ciudadanos españoles, con más de dos millones de personas que ya se han descargado el certificado verde digital que acredita la vacunación, así como las ganas de vacunarse y las de abrir la economía y recuperar la movilidad "pueden mucho más".



PREOCUPA EL BROTE DE BALEARES PERO SEÑALA EL PERFIL JOVEN Y SIN VACUNAR



Ha admitido que le "preocupa" el brote que se ha producido en Baleares donde se han contagiado ya más de 700 personas por los viajes de fin de curso de los estudiantes de otros lugares de España. Pero ha matizado que es necesario ver el perfil de los contagiados, precisando que es gente joven, asintomática, no vacunada y que no necesita hospitalización.



Sánchez ha querido poner en valor la situación epidemiológica de España de cara a la llegada de turistas en las próximas semanas, afirmando que la incidencia acumulada en España es la más baja desde agosto del año pasado y también lo es el nivel de camas hospitalarias ocupadas.



Todo ello, ha explicado, se debe a la vacunación, con casi 16 millones de personas con pauta completa y a que se está completando la vacunación a los colectivos más vulnerables. En este sentido ha recordado que esta semana llegan a España 6 millones de vacunas y ha insistido en que el proceso de vacunación es "extraordinariamente intenso". Tal es así, ha apuntado, que España es el país que más vacunas ha puesto en el mes de junio, batiendo el récord con 773.000 dosis administradas la semana pasada. Por lo que ha calificado de "sobresaliente" la actuación de las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas.



MASCARILLAS EN EXTERIOR: HABRÁ PROCESO DE ADAPTACIÓN EN PRÓXIMOS DÍAS



Pedro Sánchez también ha respondido al ser preguntado si le llama la atención que a pesar de suprimir la obligatoriedad de la mascarilla en los espacios abiertos, los españoles la siguen llevando.



En su opinión, se verá el "proces de adaptación" en los próximos días a la nueva realidad, es decir, a la antigua normalidad. No obstante, ha añadido que los grupos de edad qeu tienen la pauta completa son los más precavidos y son los que la siguen llevando.