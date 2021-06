España.- Aragonés: "Que nadie se equivoque. Seguimos empeñados en hacer posible la independencia"

28-06-2021 Los indultados del 1-O junto a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el resto del Govern tras recibirlos en el Palau de la Generalitat. CATALUÑA ESPAÑA EUROPA BARCELONA POLÍTICA



Promete perseverar por la amnistía y Puigneró ve a los expresos como referentes: "Habéis estado en la cárcel en nombre de Cataluña"



BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)



El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reivindicado este martes a los indultados del 1-O como referentes a los que ha agradecido su compromiso con Cataluña y ha prometido perseverar por la amnistía y el derecho de autodeterminación, y "hasta que la represión cese del todo".



"Que nadie se equivoque. Seguimos empeñados en hacer posible la independencia de Cataluña", ha afirmado en el acto de recepción a los indultados del 1-O en el Palau de la Generalitat, en el que han participado el resto de miembros del Govern y la presidenta del Parlament, Laura Borràs.



Aragonès ha expresado su emoción de reencontrar a los excarcelados en el Palau de la Generalitat y ha agradecido su "compromiso infranqueable con el país y su gente", que cree que merece el reconocimiento institucional.



"Lo habéis dado todo por hacer posible que Cataluña decida su futuro a través de un referéndum de autodeterminación y esto os convierte en unos referentes", ha subrayado, y ha destacado que salgan de la cárcel convencidos de que no tienen que pedir perdón por nada.



Ha garantizado que el Govern toma su compromiso por la independencia: "Somos conscientes de que hoy nada se acaba y nos corresponde perseverar, perseverar y perseverar hasta que la represión cese del todo y se respete la voluntad popular de la soberanía de Cataluña".



"Se tiene que acabar de una vez por todas la ofensiva judicial contra el movimiento independentista", ya que considera que los indultados deberían recuperar todos los derechos políticos, los dirigentes independentistas en el extranjero deberían poder volver en libertad y se tendrían que terminar el resto de causas, como la del Tribunal de Cuentas, que este martes comunicará finanzas millonarias a decenas de cargos y excargos de la Generalitat.



Así, el jefe del Ejecutivo catalán ha insistido en que su compromiso con la independencia es "irrenunciable" y ha reiterado que la vía democrática para resolver el conflicto pasa por un referéndum sobre la independencia.



JORDI PUIGNERÓ



También ha intervenido el vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró, quien ha advertido de que no darán las gracias por unos indultos a un "Estado que creía que" encerrándolos limataría lo que son y lo que piensan.



"La concordia es incompatible con la represión. La concordia es aceptar que votar es la vía para solucionar los conflictos políticos. No somos ingenuos, sabemos que ejercer pacíficamente el derecho a la autodeterminación no será tarea sencilla. Pero estamos dispuestos a persistir", ha añadido.



Ha sostenido que las cárceles por las que han pasado los dirigentes independentistas "serán parte de la historia de la libertad de Cataluña" y ha confiado en que su sacrificio no será en vano, además de recordar al expresidente Carles Puigdemont, a los exconsejeros en el extranjero y al resto de afectados por causas judiciales relacionadas con el proceso soberanista, con una especial referencia a la del Tribunal de Cuentas.



"Sois un referente para este país, habéis estado en la cárcel en nuestro nombre, en nombre de Cataluña. Os debemos el honor y el reconocimiento que merecéis", y ha asegurado que el 1-O no fue ni un error ni un delito, y que el compromiso del Govern es persistir hasta lograr la amnistía y la autodeterminación.



CARME FORCADELL: "VIVAMOSLO COMO UN PASO MAS HACIA LA REPÚBLICA"



En representación de los indultados, ha intervenido la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, que ha advertido de que los indultos son un paso más en el camino hacia la independencia: "Vivámoslo como un paso más en nuestro camino, como un paso más hacia el fin de la represión, hacia la autodeterminación y hacia esta república justa, solidaria y feminista que queremos".



Ha agradecido a la población catalana haberse movilizado por su libertad, ya que considera que no habrían llegado los indultos sin "la movilización constante, pacífica e inalterable de la gente de este país, sin las victorias electorales del independentismo y sin las victorias judiciales y políticas de Europa".



Forcadell ha expresado su felicidad por volver a pisar el Palau de la Generalitat en libertad, pero ha lamentado que la alegría no es completa porque todavía quedan dirigentes en el extranjero y causas pendientes: "Por eso, nosotros nos comprometemos ahora que estamos en libertad a trabajar más que nunca para conseguir el fin de la represión".