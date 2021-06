Envision construirá en Francia una megaplanta de baterías para Renault

EFE/EPA/LUDOVIC MARIN / POOL MAXPPP OUT

París, 28 jun (EFE).- El grupo chino Envision presentó este lunes su proyecto para construir una megaplanta de baterías con una inversión de unos 2.000 millones de euros en el norte de Francia, cerca de la frontera belga, que equipará los vehículos eléctricos del grupo Renault.

El anuncio se hizo en la fábrica de Renault en la ciudad de Douai en un acto en el que participó el presidente francés, Emmanuel Macron, y donde se destacó que las administraciones públicas aportarán 200 millones de euros.

La construcción de la factoría de baterías comenzará el año próximo y entrará en servicio en 2024 con una capacidad inicial de 9 gigavatios hora y una plantilla de 1.000 personas.

Renault, que ha firmado un acuerdo estratégico con Envision, explicó en un comunicado que el objetivo es ampliar esa capacidad a 24 gigavatios hora en el horizonte de 2030.

Eso implicaría incrementar el número de empleados a 2.500 y debería permitir producir baterías para entre 400.000 y 500.000 vehículos anuales.

Renault, que no está implicado financieramente en la fábrica de la compañía china, aprovechó la ocasión para comunicar igualmente la firma de un protocolo de acuerdo para entrar en el capital de la compañía emergente tecnológica francesa Verkor con "más del 20 %".

Esa inversión servirá, en primer lugar para poner en marcha un centro de investigación y desarrollo (I+D, Verkor Innovation Center) y una línea piloto para la producción de células y de módulos de baterías en Francia a partir de 2022.

En una segunda fase, Verkor pretende crear otra megaplanta de baterías de altas prestaciones en Francia que a partir de 2026 tendría reservada una capacidad de 10 gigavatios hora para Renault y luego podría alcanzar los 20 gigavatios hora para 2030.

Para Renault, los proyectos con Envision y Verkor son contribuciones para cumplir con su hoja de ruta de la electrificación de sus vehículos, que pasa por llegar hasta a 50 gigavatios hora de aquí a comienzos de la próxima década.

Macron destacó el carácter masivo de las inversiones de Envision e insistió en que "hay que producir más coches eléctricos franceses con todos los componentes franceses".

El jefe del Estado afirmó que Francia no se ha convertido "por casualidad en el país europeo más atractivo" para las inversiones extranjeras en Europa desde 2019, sino gracias a sus reformas del mercado laboral y de reducción de la fiscalidad de las empresas.

También agradeció a los trabajadores de Renault y a sus sindicatos que hubieran suscrito un acuerdo unánime de competitividad porque "si no hubieran hecho eso, no vendría un inversor del otro lado del mundo".

Macron avanzó que dentro de diez días se reunirá con las empresas automovilísticas para definir el futuro del sector.

Este miércoles, el consejero delegado de Renault, Luca de Meo, dará a conocer de forma detallada la estrategia de electrificación del grupo del rombo. El 8 de julio hará lo mismo el "número uno" de Stellantis, Carlos Tavares.