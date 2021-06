Enrique Ponce anuncia su retirada por sorpresa y por tiempo indefinido

El diestro Enrique Ponce. EFE/José Manuel Pedrosa/Archivo

Madrid, 28 jun (EFE).- El diestro español Enrique Ponce ha decidido retirarse de los ruedos "por tiempo indefinido", según ha desvelado esta noche el propio torero a través de un breve comunicado publicado en su perfil oficial de Twitter.

"En este momento de mi temporada 2021 he decidido hacer un alto en el camino y retirarme por tiempo indefinido", señala la nota.

Una decisión que ha cogido por sorpresa al aficionado, más cuando, precisamente, Ponce ha sido el torero que más paseíllos ha realizado durante esta época de pandemia (22 en 2020 y 8 en lo que va de 2021) y en un momento en el que se le veía también disfrutando de la profesión que tanto le ha dado a lo largo de 31 años de alternativa.

"A quienes durante más de tres décadas me han acompañado: Lo primero que quiero deciros es gracias por su cariño y apoyo incondicional, en especial durante este último año de pandemia en el que decidí defender la tauromaquia y devolverle al mundo del toro lo mucho que me ha dado", recoge también el comunicado.

Su último paseíllo lo realizó el pasado domingo en León, donde salió a hombros y puso, sin que nadie lo supiera, un broche triunfal a una carrera impecable.

Mañana estaba previsto que torease en Burgos, en el cierre de la Feria de San Pedro y San Pablo, pero esta decisión ha obligado a la empresa a mover ficha rápidamente y a contratar a Diego Urdiales como su sustituto.