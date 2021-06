El partido de Macron atribuye su derrota a la falta de implantación local

París 28 jun (EFE).- El portavoz del Gobierno francés, Gabriel Attal, dijo hoy que "es muy duro implantarse localmente cuando eres un nuevo partido político" para explicar el fracaso del partido fundado por el presidente Emmanuel Macron en las elecciones regionales del domingo.

En una entrevista en el canal público "Franceinfo", Attal justifico así el decepcionante papel que jugó en las regionales el partido en el que milita, La República en Marcha (LREM), fundado en 2017 por Macron para su conquista de la presidencia de Francia.

"Las presidenciales (que se celebran en 2022) no son las regionales", puntualizó el portavoz gubernamental, quien también recordó que el contexto de la covid ha jugado en contra.

"Los electores no tenían en la cabeza esas elecciones", afirmó Attal.

El portavoz del Gobierno anunció que Macron se dirigirá a los franceses en unas semanas para hablar sobre la situación política del país.

En la entrevista, Attal criticó "el triunfalismo" de dos de los políticos que salieron reforzados en la cita electoral del domingo, los conservadores Xavier Bertrand (reelegido en la región de Altos de Francia) y Valérie Pécresse (en la región parisina Ile de France).

"Ha habido demasiado triunfalismo y he escuchado pocas cosas sobre la abstención masiva" de casi dos tercios del electorado (66,5 %), lamentó.

Meses antes de los comicios regionales, Bertrand ya había formalizado su candidatura a las presidenciales de mediados de 2022 como un candidato independiente de partido de Los Republicanos que integró hasta hace poco.

Además de la fuerza presidencial LREM, otra formación política que fracasó fue la Agrupación Nacional de la ultraderechista Marine Le Pen, quien no logró conquistar ninguna de las 13 regiones en juego, que quedaron en manos de la derecha e izquierda clásicas (Los Republicanos y el Partido Socialista, respectivamente).

No obstante, Macron y Le Pen sigue como los máximos favoritos para disputarse la segunda vuelta de las presidenciales en 2022, según los sondeos.