El opositor bielorruso Babaryko defiende su inocencia durante su juicio

El opositor bielorruso encarcelado Viktor Babaryko, destacado rival del presidente Alexander Lukashenko, negó este lunes las acusaciones contra él durante un juicio por presuntamente recibir sobornos que puede condenarlo a quince años de prisión.

"No puedo reconocer un crimen que no he cometido", dijo en su última toma de la palabra ante el tribunal que lo juzga en Minsk, según las declaraciones difundidas en redes sociales por su equipo.

"Podemos construir un país con valores humanistas donde el individuo será respetado", continuó el disidente, cuyo discurso fue aplaudido en la sala por algunos compañeros presentes.

El opositor de 57 años tenía que ser uno de los principales competidores de Alexander Lukashenko en las presidenciales de agosto de 2020, pero fue detenido semanas antes.

Está acusado de recibir sobornos "en cantidades particularmente importantes" cuando dirigía Belgazprombank, una filial bielorrusa de un banco perteneciente al gigante ruso Gazprom.

Su veredicto se espera para el 6 de julio. La fiscalía solicita 15 años de cárcel contra él.

Otros siete sospechosos, que se declararon culpables y testificaron en contra de Babaryko, se arriesgan a penas menores de entre 3 y 6,5 años de cárcel.

La cuestionada reelección de Lukashenko, en el poder desde 1994, desencadenó un movimiento de protesta que durante meses reunió a decenas de miles de manifestantes.

El régimen bielorruso comenzó una ola de represión, con detenciones masivas y acciones judiciales contra opositores, muchos de los cuales emprendieron el camino del exilio.

Para denunciar esta escalada, la Unión Europea, Estados Unidos y otros países occidentales adoptaron sanciones contra responsables bielorrusos y contra sectores económicos claves del país.

