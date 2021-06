El Nikkei baja un 0,06 % arrastrado por las tecnológicas

EFE/EPA/FRANCK ROBICHON/Archivo

Tokio, 28 jun (EFE).- La Bolsa de Tokio cerró mixta este lunes y su principal índice, el Nikkei, retrocedió un 0,06 %, dividida entre la caída de las tecnológicas y el apetito de los inversores por acciones infravaloradas.

El Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, retrocedió 18,16 puntos, hasta 29.048,02 enteros.

En cambio, el Topix, que incluye a las firmas de la primera sección, las de mayor capitalización, avanzó un 0,15 % ó 3,02 puntos, hasta situarse en 1.965,67 unidades.

El parqué tokiota subió en los primeros compases de la sesión, pero no tardó en caer en terreno negativo, lastrado por la caída de importantes valores tecnológicos, a la par con el retroceso experimentado por el sector en la última negociación de Wall Street.

Estas pérdidas se vieron compensadas, no obstante, por el apetito de compra de acciones infravaloradas, como las siderúrgicas.

Los sectores de la minería y los instrumentos de precisión anotaron las mayores ganancias de la sesión, y los sectores del hierro y el acero y de venta al por menor, las principales pérdidas.

La firma de impresoras y fotocopiadoras Ricoh registró la peor caída entre las empresas que cotizan en el Nikkei, del 4,41 %, mientras que la operadora de las tiendas 24 horas 7-Eleven, Seven & I Holdings, cosechó la mayor subida, del 4,47 %.

El grupo Softbank aglutinó el mayor volumen de operaciones de la jornada y retrocedió un 0,07 %.

Le siguieron por transacciones el grupo textil Fast Retailing, propietario de la cadena de tiendas de ropa Uniqlo, que avanzó un 2,4 %, y el fabricante de componentes electrónicos Lasertec, que cayó un 1,44 %.

La desarrolladora y distribuidora de videojuegos Nintendo subió un 0,65 % y el fabricante automovilístico Toyota cedió un 0,07 %.

En la primera sección, 624 empresas retrocedieron frente a 1.466 que avanzaron, mientras que 102 cerraron sin cambios.

El volumen de negociación ascendió a 1,97 billones de yenes (14.900 millones de euros).