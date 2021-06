El campeón Infinity continúa invicto y líder en la Liga latina de LoL

Fotografía cedida este domingo por Riot Games donde aparece el chileno Cristian 'Cody' Quispe, carrilero central de Infinity, en Ciudad de México (México). EEFE/ Riot Games /

Ciudad de México, 27 jun (EFE).- El campeón Infinity continuó invicto y líder de la clasificación del torneo Clausura 2021 de la Liga Latinoamérica de League of Legends tras la conclusión este domingo de la segunda semana de actividades.

Infinity aseguró el primer lugar en la taba al vencer a un descoordinado Estral, que no pudo imponerse en ninguna de las fases del juego y empeoró su récord a cuatro derrotas y sin victorias.

El monarca fue liderado por 11 asesinatos del carrilero central chileno Cristian 'Cody' Quispe, quien guió a su equipo en un par de peleas que terminaron en exterminios.

Isurus definió su partida ante XTEN Esports en el juego medio, cuando el tirador surcoreano Lee 'Archer' Keun-hee empezó a jugar de forma ofensiva con un asesinato cuádruple que le permitió al tiburón hacerse del barón al minuto 21.

Con la máxima bonificación de la Grieta del Invocador, el tiburón presionó el carril central al tirar las dos primeras torres, lo que encaminó el cierre en una pelea por equipos al 29 que sentenció el juego y dejó a Isurus con marca de tres victorias y una derrota.

El tirador argentino Lorenzo 'Ceo' Tévez comandó con 12 asesinatos la victoria de Rainbow7 sobre All Knights, que dejó el récord del arcoiris en tres victorias y una derrota.

Ceo ayudó a Rainbow7 con un doble asesinato al 23 que desequilibró un duelo que se mantuvo parejo en el primer tercio del tiempo. Tras el ataque de Tévez, Rainbow7 conquistó el barón y se dedicó a ganar terreno por el carril central.

El tirador surcoreano Park 'Erry' Sang-joon definió la victoria de Furious Gaming en contra de Kaos Latin Gamers (KLG), con un asesinato triple al 32 y uno cuádruple al 35, acciones que condujeron el triunfo de la calavera.

La primera seguidilla de bajas sirvió para que Furious se hiciera de un barón que los llevó a mejorar el daño en sus campeones para luego concretar otro exterminio encabezado por Erry que le dio al equipo argentino su tercer triunfo en el torneo.

- Clasificación tras la primera semana.

Equipo Puntos

Infinity 4

Rainbow7 3

Furious Gaming 3 Isurus 3

All Knights 1

KLG 1

XTEN 1

Estral 0