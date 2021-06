Desconecta.- Este inteligente niño de un año es capaz de identificar sin problemas diferentes formas

28-06-2021 Este inteligente niño de un año es capaz de identificar sin problemas diferentes formas. MADRID, 28 jun. (EDIZIONES) La edad de dos años es un buen momento para comenzar a trabajar con un niño para aprender formas básicas, como el cuadrado, el rectángulo, el círculo o el triángulo, y es común que los niños los comprendan y reconozcan a la edad de 2 años y medio. Sin embargo -como en todo-, hay excepciones como la de este pequeño de un año que sorprende sabiendo identificar sin problema una gran variedad de formas diferentes. SOCIEDAD YOUTUBE - CATERS - @THECHUDSONFAMILY



La edad de dos años es un buen momento para comenzar a trabajar con un niño para aprender formas básicas, como el cuadrado, el rectángulo, el círculo o el triángulo, y es común que los niños los comprendan y reconozcan a la edad de 2 años y medio. Sin embargo -como en todo-, hay excepciones como la de este pequeño de un año que sorprende sabiendo identificar sin problema una gran variedad de formas diferentes.



Cassidy Hudson, de 23 años, de Clatskanie, Oregón, Estados Unidos, está muy orgullosa de que su hijo Cameron, de un año, coloree cada una de las formas que ella va nombrando.



La madre lleva tiempo enseñando al niño y ha observado mejoría pues, al principio, solía confundir el triángulo y el rectángulo, pero ya ha conseguido dominarlos.



https://www.youtube.com/watch?v=1GckVQiHjuo



En las imágenes se puede ver al niño coloreando las formas que su madre va diciendo en una pizarra en la que aparecen un triángulo, un cuadrado, un rectángulo, un círculo, una estrella, un corazón, un óvalo, un rombo, un pentágono y un octógono.



"Me encanta lo emocionado que se pone", dijo Cassidy a Caters.



Si bien es sorprendente que un niño tan pequeño pueda reconocer a tal velocidad esa cantidad de formas, no es lo habitual.



Por lo general, es normal que cualquier padre se preocupe por el desarrollo de su hijo, pero es importante tener en cuenta que cada niño se desarrolla a un ritmo diferente. Es cierto que existen algunos marcadores de referencia para saber si los niños alcanzan un hito en un determinado período de tiempo, sin embargo, no hay que preocuparse si no dan con la diana a tiempo. En cualquier caso, y ante cualquier duda, lo mejor es consultar con profesionales.