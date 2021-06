Cs ve la cena de Aragonès con Sánchez y el Rey como una escena de la "claudicación" del Gobierno ante el independentismo

28-06-2021 El vicesecretario general y secretario de Comunicación de Ciudadanos, Daniel Pérez, ofrece una rueda de prensa posterior a la reunión del Comité Permanente de Ciudadanos, a 28 de junio de 2021, en Madrid (España). Durante la comparecencia, ha informado que Ciudadanos estará presente en la manifestación de hoy del #Orgullo2021 tras la pancarta: 'Libertad y derechos' y que el partido ha registrado una propuesta en el Congreso en defensa de los derechos y las oportunidades de las personas LGTBI. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press



El vicesecretario general y secretario de Comunicación de Ciudadanos, Daniel Pérez Calvo, ha afirmado este lunes que la cena que compartieron este domingo en la Fira de Barcelona el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, y el rey Felipe VI muestra la "claudicación" del Gobierno ante el independentismo.



Aunque el jefe del Estado no fue recibido por Aragonès a las puertas de la Fira, donde se celebra el Mobile World Congress, ambos compartieron mesa, junto a Sánchez y a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, durante la cena en la que se inauguró este evento.



En una rueda de prensa en la sede de Cs tras la reunión del Comité Ejecutivo del partido, Pérez ha dicho que ese momento no representa "en absoluto" una "normalización" institucional, sino que se trata de "un paso más en la claudicación y en la entrega total del Gobierno de Sánchez a los autores del golpe de 2017" en Cataluña.



En este sentido, ha lamentado que el líder de Esquerra Republicana de Catalunya y exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras --uno de los condenados por el proceso independentista que han sido indultados--, sostenga que la actitud del actual Ejecutivo es "la mejor" en la última década por mostrar un compromiso con el diálogo y la negociación en Cataluña que no tuvieron los anteriores gobiernos del PP.



Sánchez está "entregado, única y exclusivamente, a la causa que a él le interesa, que es estar en Moncloa cuanto más tiempo mejor", y para ello "está dispuesto a aceptar que haya quien quiera saltarse la Constitución y aplicar su voluntad de manera unilateral", ha señalado.



EL GOBIERNO SEGUIRÁ HACIENDO "CONCESIONES"



El también portavoz de Ciudadanos en las Cortes de Aragón considera que los indultos han sido solo el primer paso de "una serie de concesiones" que el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos irá ofreciendo a los partidos separatistas catalanes en las próximas semanas.



Respecto al encuentro que Sánchez y Aragonès mantendrán este martes en el Palacio de la Moncloa, Pérez se ha preguntado cuántos presidentes autonómicos "han tenido la facilidad de reunirse de manera tan inmediata con el presidente del Gobierno" tras asumir el cargo. "Esto forma parte del guion, es una concesión más", ha indicado.



Para la formación naranja, el "constitucionalismo", y "no la claudicación", es el único camino para "poner punto y final a lo que ellos llaman el conflicto catalán, que no es más que un intento de imposición de la voluntad de una parte de Cataluña sobre el resto", ha subrayado el vicesecretario general, que ha acusado al Ejecutivo de Sánchez de ignorar a los catalanes no independentistas.