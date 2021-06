Crudo cae por preocupaciones de que variante delta frene demanda

(Bloomberg) -- El crudo tuvo hoy su mayor caída en una semana, en tanto que el mercado espera que la OPEP+ aumente el suministro en su próxima reunión y en un momento en que la variante delta amenaza con desacelerar la recuperación de la demanda.

Los futuros en Nueva York cerraron 1,5% a la baja. La Organización de Países Exportadores de Petroleo y sus aliados se reunirán el jueves para decidir si aumentan la producción de 500.000 a 1 millón de barriles por día en agosto, según un informe de RBC Capital Markets. Mientras tanto, la propagación de la variante delta más contagiosa está provocando que se implementen nuevos confinamientos en algunas partes de Asia y Australia.

La coalición “responderá al llamado para poner más barriles en el mercado”, dijo en el informe Helima Croft, jefa de estrategia global de materias primas de RBC Capital Markets. “Este modesto giro a los grifos debería ser aceptable para todas las partes involucradas” y será “bien recibido” por la Casa Blanca de Biden, agregó.

Los futuros del crudo de Estados Unidos han subido más de 10% en lo que va del mes gracias al avance de las campañas de vacunación contra el covid-19 y las reaperturas de diferentes economías que sustentan el repunte de la demanda mundial en curso. Ya sea en el Mar del Norte, el centro de almacenamiento de Cushing en Oklahoma o el Medio Oriente, los futuros y los swaps en las principales ubicaciones de precios del mundo se negocian profundamente en un patrón llamado “backwardation”, mostrando cómo los operadores están dispuestos a pagar grandes primas para asegurar barriles físicos. Los tiempos de referencia clave del crudo se relajaron un poco el lunes y las exportaciones en un importante campo petrolero noruego aumentarían a un récord.

Arabia Saudita ha mantenido la disciplina para devolver el suministro al mercado. La alianza de 23 naciones ha restaurado aproximadamente 40% de los casi 10 millones de barriles de producción diaria que cerró cuando la demanda colapsó el año pasado a un ritmo estrictamente controlado para evitar superar el crecimiento de la demanda.

Aún así, el camino hacia la recuperación sigue siendo irregular y susceptible a los brotes virales que reducen la demanda. Con la propagación de la variante, “creemos que la OPEP+ debería adoptar un enfoque aún más cauteloso, aumentando la producción de 100.000 a 200.000 barriles por día, mes a mes, en agosto”, dijo en una nota Louise Dickson, analista de mercados petroleros de Rystad Energy.

En las últimas semanas, los casos de la variante delta han aumentado en Europa y Asia, lo que ha provocado nuevas restricciones de viaje y circulación. El Reino Unido reportó este lunes su mayor número de casos nuevos de covid-19 desde enero, y Hong Kong, España y Portugal impusieron nuevas restricciones a los visitantes del Reino Unido. Al mismo tiempo, las autoridades se apresuran a contener los brotes en Australia.

Mientras tanto, la posibilidad de que los barriles iraníes regresen a los mercados internacionales se complicó potencialmente después de que las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo ataques aéreos el domingo contra las milicias respaldadas por Irán en Irak. Las milicias son responsables de ataques contra instalaciones estadounidenses en Irak, dijo el Departamento de Defensa de EE.UU.

