Colombia.- Glencore compra a BHP y Anglo American sus participaciones en una mina de carbón en Colombia por 490 millones

06-08-2020 Foto de recurso de carbón ECONOMIA Glencore



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



Glencore, el gigante mundial de comercio de materias primas, ha llegado a un acuerdo con BHP y Anglo American para comprarles sus respectivas participaciones del 33,3% en la mina de carbón a cielo abierto de Cerrejón, situada en la región de La Guajira (Colombia) por un total de 588 millones de dólares (492 millones de euros), según ha informado en un comunicado este lunes.



La multinacional ha explicado que con base en el rendimiento operativo esperado de este activo y los actuales precios del carbón, la inversión realizada para la adquisición del 100% de la mina podría recuperarse en menos de dos años. Asimismo, ha indicado que la adquisición está sujeta a varias aprobaciones regulatorias.



Glencore ha señalado que la adquisición de esta mina no comprometerá sus objetivos medioambientales y tampoco los establecidos en el Acuerdo de París. De este modo, ha asegurado que la compra de Cerrejón es "la decisión correcta", subrayando que los volúmenes de producción de esta mina disminuirán de manera sustancial a partir de 2030.



En esta línea, la empresa ha decidido ampliar sus objetivos en materia de reducción de emisiones desde el 40% hasta el 50% para 2035, en comparación con los niveles de 2019. Asimismo, Glencore ha introducido una nueva meta a corto plazo para reducir el 15% de sus emisiones para 2026.



"Glencore ha estado implicada con Cerrejón por más de 20 años. Conocemos bien el activo y creemos que somos los administradores más responsables para Cerrejón en esta etapa de su ciclo de vida", ha remarcado el consejero delegado de Glencore, Iván Glasenberg.



El consejero delegado ha señalado además que "vender nuestros activos en combustibles fósiles y pasar el problema a otro no es la solución y no reducirá las emisiones". Por ello, Glasenberg ha asegurado mostrarse confiado en que la empresa podrá manejar el descenso en cartera de combustibles fósiles de una manera "responsable y también consistente para cumplir los objetivos del Acuerdo de París".