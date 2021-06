Colectivos en La Paz rinden un homenaje a una activista en el día del Orgullo LGBTI

Una cantante participa en un homenaje a la activista Pamela Valenzuela (retrato) hoy, en La Paz (Bolivia). EFE/Martín Alipaz

La Paz, 28 jun (EFE).- Los colectivos LGBTI y las autoridades municipales de La Paz rindieron homenaje en el Día Internacional del Orgullo a una de las activistas más destacadas en Bolivia por los derechos de las diversidades sexuales que murió el fin de semana por covid-19.

El Concejo Municipal de La Paz realizó un acto en homenaje a la activista Pamela Valenzuela, la primera persona transgénero en cambiar su identidad en la cédula de identificación en Bolivia, que falleció el sábado por complicaciones causadas por la covid-19.

El presidente del Consejo Ciudadano de las Diversidades Sexuales y de Género de La Paz, Elliot Zeballos, manifestó que se debe "honrar la memoria" de Valenzuela trabajando por la sensibilización de la ciudadanía hacia este sector y dejando atrás los prejuicios, como también ejecutando políticas públicas en favor de sus derechos.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Social de La Paz, Ivana Calle, indicó que la muerte de Valenzuela deja un "vacío muy grande" y que se comprometen a trabajar y aplicar las normativas en favor de las diversidades sexuales.

En tanto el presidente del Concejo, Jorge Dulón, indicó que desde 2008 a 2020 al menos 20 personas transgénero murieron en el país y que se estima que una de cada diez víctimas denuncian la vulneración de sus derechos y el resto no lo hace por temor a que su identidad sea revelada.

La homofobia, la transfobia y los crímenes de odio siguen siendo una de las preocupaciones más latentes para este sector y Dulón se comprometió a trabajar por hacer prevalecer el respeto y sus derechos.

Luego los colectivos armaron una especie de altar con la foto de la activista junto a la bandera arcoiris, velas, flores y crespones negros, además de mensajes de agradecimiento por su trabajo en favor de ese sector.

La familia de Valenzuela también estuvo presente en este homenaje en el que hubo música para despedirla y discursos en el que destacaron su lucha.

"Pedirles que no la olviden, su lucha la hizo hasta su último suspiro", manifestó la sobrina de la activista.

Otros colectivos en Bolivia también realizaron actos por el Día Internacional del Orgullo LGBTI en el que por ejemplo en Chuquisaca izaron la bandera arcoiris en la plaza 25 de mayo de Sucre, la capital de Bolivia.

Similares actividades se realizaron en la central Cochabamba, la altiplánica Oruro, la amazónica Beni y la sureña Tarija.

EJERCER SUS DERECHOS

El presidente de Bolivia, Luis Arce, reafirmó su decisión de "trabajar por una sociedad despatriarcalizada y descolonizada" en el día del Orgullo LGBTI.

"Que todas y todos tengan el derecho a la identidad de género y orientación sexual sin ningún tipo de discriminación", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

En tanto la Defensoría del Pueblo presentó un reportaje sobre un caso de unión libre entre personas del mismo sexo y la defensora Nadia Cruz pidió al Tribunal Constitucional y a la Justicia trabajar con "perspectiva de género" en los "trámites de reconocimiento de la unión libre entre parejas del mismo sexo".

Cruz expuso un caso en el que una persona pidió a la Justicia el reconocimiento de la unión libre con su pareja que falleció, el caso llegó hasta el Tribunal Constitucional que solicitó la opinión de la Iglesia al respecto.

"Muchas parejas del mismo sexo se encuentran en desprotección e inseguridad jurídica, pues no pueden gozar de derechos como la seguridad social (...) ante una separación o fallecimiento de la pareja", subrayó Cruz, de acuerdo a un comunicado.

Además resaltó que aún no hay protocolos para la atención de casos de la población LGBTI y que entre 2015 y 2020 solo se haya atendido cuatro casos sobre "delitos contra la integridad" de personas de este sector y que solo una tenga sentencia.

Cruz añadió que no hay mucha información cualitativa sobre el sector por lo que es necesario hacer un censo y diferenciar los registros para luego desarrollar políticas en favor de sus derechos.

Según datos difundidos por Cruz, hasta mayo de este año se han registrado 17 denuncias de vulneración de derechos de la población LGBTI, mientras que el año pasado se contabilizaron 36.