Ciencia.-El remoto cometa gigante 2014 UN271 es lo nunca visto

25-06-2021 El remoto cometa gigante 2014 UN271 es lo nunca visto. Nuevas imágenes del objeto gigante procedente de la nube de Oort adentrándose en el Sistema Solar con una órbita de millones de años han acreditado que se trata del mayor y más distante cometa conocido. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NOIRLAB



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



Nuevas imágenes del objeto gigante procedente de la nube de Oort adentrándose en el Sistema Solar con una órbita de millones de años han acreditado que se trata del mayor y más distante cometa conocido.



Astrónomos que utilizaron la red del Observatorio Las Cumbres realizaron nuevas observaciones de 2014 UN271 Bernardinelli-Bernstein --en honor a sus descubridores--, que revelan que ha crecido en coma en los últimos tres años, convirtiéndolo oficialmente en un cometa.



El cometa gigante quedó al descubierto en el análisis de seis años de datos de la encuesta astronómica Dark Energy Survey. Se estima que es unas 1.000 veces más masivo que un cometa típico, por lo que podría decirse que es el cometa más grande descubierto en los tiempos modernos. Tiene una órbita extremadamente alargada, viajando hacia adentro desde la distante Nube de Oort durante millones de años.



Es el cometa más distante que se ha descubierto en su camino de entrada, lo que nos da años para verlo evolucionar a medida que se acerca al Sol, aunque no se prevé que se convierta en un espectáculo a simple vista, informa la NSF (National Science Foundation) de Estados Unidos.



LO NUNCA VISTO



El cometa, que se estima que tiene entre 100 y 200 kilómetros de diámetro, o unas 10 veces el diámetro de la mayoría de los cometas, es una reliquia helada arrojada fuera del sistema solar por los planetas gigantes migratorios en la historia temprana del sistema solar. Este cometa es bastante diferente a cualquier otro visto antes y la estimación de tamaño enorme se basa en la cantidad de luz solar que refleja.



Pedro Bernardinelli y Gary Bernstein, de la Universidad de Pensilvania, encontraron el cometa, llamado Cometa Bernardinelli-Bernstein (con la designación C / 2014 UN271), escondido entre los datos recopilados por la Dark Energy Camera (DECam) de 570 megapíxeles montada en el Telescopio Víctor M. Blanco de 4 metros en el Observatorio Interamericano Cerro Tololo (CTIO) en Chile.



DECam, uno de los generadores de imágenes CCD de campo amplio y de mayor rendimiento del mundo, fue diseñado específicamente para el DES (Dark Energy Survey) fue operado por la NSF entre 2013 y 2019. En la actualidad, DECam se utiliza para programas que cubren una amplia gama de ciencias.



DES se encargó de mapear 300 millones de galaxias en un área de 5000 grados cuadrados del cielo nocturno, pero durante sus seis años de observaciones también observó muchos cometas y objetos transneptunianos que pasaban por el campo estudiado. Un objeto transneptuniano, o TNO, es un cuerpo helado que reside en nuestro sistema solar más allá de la órbita de Neptuno.



Bernardinelli y Bernstein utilizaron entre 15 y 20 millones de horas de CPU en el Centro Nacional de Aplicaciones de Supercomputación y Fermilab, empleando sofisticados algoritmos de identificación y seguimiento para identificar más de 800 TNO individuales de entre las más de 16.000 millones de fuentes individuales detectadas en 80.000 exposiciones tomadas como parte del DES. Treinta y dos de esas detecciones pertenecían a un objeto en particular: C / 2014 UN271.



Los cometas son cuerpos helados que se evaporan a medida que se acercan al calor del Sol, haciendo crecer su coma y colas. Las imágenes DES del objeto en 2014-2018 no mostraron una cola de cometa típica, pero un día después del anuncio de su descubrimiento a través del Minor Planet Center, los astrónomos que utilizaron la red del Observatorio Las Cumbres tomaron imágenes nuevas del cometa Bernardinelli-Bernstein, que reveló que ha entrado en coma en los últimos tres años, convirtiéndolo oficialmente en un cometa.



Su actual viaje hacia el interior comenzó a una distancia de más de 40.000 unidades astronómicas (au) del Sol; en otras palabras, 40.000 veces más lejos del Sol que la Tierra, o 6 billones de kilómetros de distancia (0,6 años luz _ 1/7 de la distancia a la estrella más cercana). A modo de comparación, Plutón está a 39 au del Sol, en promedio. Esto significa que el cometa Bernardinelli-Bernstein se originó en la nube de objetos de Oort, expulsada durante la historia temprana del sistema solar. Podría ser el miembro más grande de la Nube de Oort jamás detectado, y es el primer cometa en una trayectoria entrante que se detecta tan lejos.



El cometa Bernardinelli-Bernstein está actualmente mucho más cerca del Sol. Fue visto por primera vez por DES en 2014 a una distancia de 29 au (4.000 millones de kilómetros, aproximadamente la distancia de Neptuno), y en junio de 2021 era de 20 au (3.000 millones de kilómetros, la distancia de Urano) del Sol y actualmente brilla en magnitud 20. La órbita del cometa es perpendicular al plano del sistema solar y alcanzará su punto más cercano al Sol (conocido como perihelio) en 2031, cuando será alrededor de 11 au lejos (un poco más que la distancia de Saturno al Sol), pero no se acercará más. A pesar del tamaño del cometa, actualmente se predice que los observadores del cielo requerirán un gran telescopio amateur para verlo, incluso en su punto más brillante.



"Tenemos el privilegio de haber descubierto quizás el cometa más grande jamás visto, o al menos más grande que cualquier otro bien estudiado, y haberlo detectado lo suficientemente temprano como para que la gente lo vea evolucionar a medida que se acerca y se calienta", dijo Gary Bernstein. "No ha visitado el sistema solar en más de 3 millones de años".