China.- Una relatora de la ONU alerta de que activistas y defensores de los DDHH son torturados en China

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



Mary Lawlor, relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los Derechos Humanos, ha alertado este lunes de que los activistas están siendo sometidos a largos periodos de encarcelamiento, arresto domiciliario y torturas en China.



En un comunicado, ha señalado que condenar a estas personas, "particularmente a largos periodos de prisión, abusar de ellos bajo custodia y no ofrecerles la asistencia médica necesaria es una situación que no puede continuar".



"He recibido numerosos informes que apuntan a que la comisión de torturas y malos tratos contra defensores de los Derechos Humanos que se encontraban bajo custodia policial es sistemática", ha manifestado.



Así, ha matizado que algunos de estos presos han desaparecido mientras que otros han muerto cuando se encontraban en prisión. Según Lawlor, al menos 13 defensores de los Derechos Humanos han sido condenados por cargos falsos, como "provocar peleas' o "provocar problemas", lo que ha acarreado penas de más de diez años de cárcel.



Entre ellos se encuentran Qin Yongmin, que ha sido condenado a 35 años de prisión en relación con su trabajo en defensa de los Derechos Humanos, incluido el compromiso con la ONU, e Ilham Tohti, un académico que está cumpliendo cadena perpetua.



Tohti fue arrestado arbitrariamente, presuntamente torturado y condenado a cadena perpetua tras un juicio a puerta cerrada. No se le permitió ninguna visita familiar y desde entonces las autoridades chinas no han proporcionado información.



"Imponer penas de prisión arbitrarias, en particular largas condenas, (...) es un intento inaceptable de silenciarlos y de intimidar a otros", ha aseverado la relatora, que ha insistido en que "muchos de ellos han negado haber tenido acceso a abogados y familiares.



Además, ha hecho un llamamiento a las autoridades de China para liberar "de forma inmediata" a estos defensores de los Derechos Humanos y garantizar que "pueden seguir trabajando sin miedo a represalias de ningún tipo".