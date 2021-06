EFE/EPA/CHRISTIAN BRUNA

Spielberg (Austria), 28 jun (EFE).- El Gran Premio de Estiria, disputado el domingo en el Red Bull Ring austríaco, reforzó los lideratos de Max Verstappen y de la escudería austriaca propietaria del circuito de Spielberg en el Mundial de Fórmula Uno. El holandés sumó su cuarto triunfo de 2021 y su equipo, que completa el mexicano Sergio Pérez, la cuarta victoria consecutiva.

Tras siete años seguidos de férrea tiranía deportiva, en los que Mercedes nunca dejó de ganar ambos títulos; y en los que su líder, el inglés Lewis Hamilton, elevó a siete su nómina de Mundiales, la escudería de Brackley secunda en las generales al equipo austriaco y a su joven estrella neerlandesa. Motivo por el que no pocos comienzan a preguntarse: ¿está la F1 ante un cambio de ciclo?

Hamilton, de 36 años, igualó el año pasado el récord histórico de siete títulos del alemán Michael Schumacher, convaleciente aún del grave accidente de esquí que sufrió a finales de 2013 en Meribel (Alpes franceses). Lo que le valió para que la Reina Isabel de Inglaterra le otorgara el título de 'Sir'.

El espectacular y excéntrico campeón de Stevenage mejoró, además, durante el Mundial de la pandemia, el récord de triunfos en F1 del 'Kaiser' (91) y elevó el suyo propio de 'poles': dos plusmarcas, que, entretanto, ha ampliado este año a 98 y a 100, respectivamente.

Porque Hamilton comenzó bien la temporada, ganando en Baréin. Y, tras la victoria de Verstappen en el Gran Premio de la Emilia Romagna, en Imola (Italia), volvió a festejar éxitos en Portugal y en Montmeló (Barcelona), donde se anotó el Gran Premio de España.

Pero a partir de ahí, la cosa comenzó a cambiar. 'Mad Max', de 23 años, que el curso pasado desaprovechó la ocasión de convertirse en el más joven campeón de la historia -honor que corresponde aún al alemán Sebastian Vettel, cuádruple ganador del certamen-, le birló el liderato a Sir Lewis en Mónaco. Donde ganó por primera vez la carrera más icónica del calendario; en la que, al ser segundo, el español Carlos Sainz logró el mejor puesto de Ferrari en lo que va de año.

En Azerbaiyán -donde 'Checo' sumó su segunda victoria desde que pilota en Fórmula Uno-, destacó que fueran de cuatro escuderías diferentes los cuatro primeros en parrilla. Y también llamó la atención que la primera media docena en cruzar la meta pertenecieran a seis equipos distintos. En un final apasionante, resuelto, tras una bandera roja, a una sola vuelta. En la que el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Alpine) avanzó cuatro puestos y logró, al acabar sexto, su mejor resultado desde que retornó, tras dos años ausente, a la categoría reina. Con la escudería con la que España festejó sus dos títulos (2005 y 2006, entonces Renault).

Pero la realidad es que en Baku, Red Bull no firmó 'doblete' porque Verstappen se estrelló tras sufrir un reventón; lo que no aprovechó Hamilton, al pasarse de frenada en la primera escapatoria tras la reanudación.

La cosa empeoró, desde la óptica Mercedes, en Paul Ricard. Una pista en la que se esperaba contraataque de las 'flechas de plata'. Donde no se corrió el año pasado. Pero en la que los dos anteriores había ganado Hamilton: en 2018, sin despeinarse.

Red Bull dio una exhibición táctica en Francia, donde acabó con un doble podio y con otra gran actuación de 'Checo', tercero ese día y que ocupa esa plaza en el Mundial. En la pista de Le Castellet la escudería austriaca firmó, de nuevo gracias a su precoz líder -que con 18 se convirtió en el más joven ganador de la historia, en España-, su tercera victoria seguida. Algo que no sucedía desde 2013, el cuarto año de su cuatrienio glorioso, que lideró Vettel.

El que gana ahora sin coger el peine es Verstappen, que igualó los tres triunfos de otro cuádruple campeón mundial, el francés Alain Prost, en Austria; aunque el Gran Premio del domingo llevase el nombre de la región en la que se encuentra la pista.

Un circuito que ya 'dobló' el año pasado, para configurar un calendario marcado por el desastre de la pandemia del covid-19. Y que 'dobla' de nuevo éste. Con una segunda carrera en siete días.

El neerlandés -que controló de principio a fin la prueba del domingo- había ganado Austria en 2018 y 2019. Pero el resto de las pruebas disputadas en el circuito de Spielberg desde que lo comprase Red Bull para colocarlo de nuevo en el Mundial de F1, a partir de 2014, se las anotó todas Mercedes. Incluidas las dos del año pasado.

Verstappen amplió a dieciocho puntos (156-138) su ventaja sobre Hamilton; y gracias a las 96 unidades de 'Checo' -acreedor a una inminente renovación-, tercero en el Mundial, Red Bull lidera el certamen de constructores con 40 puntos sobre Mercedes. Después de una gran carrera de Sainz -séptimo en el campeonato, con 50- que avanzó seis plazas para acabar sexto; y otra buena actuación de Alonso, que sacó todo lo que pudo del Alpine para acabar noveno.

Hamilton no entiende cuál es el problema de su otrora imbatible coche. Pero admitió, tras secundar de nuevo al holandés el domingo, que los Red Bull "tienen mejor ritmo y son más rápidos en las rectas largas". Eso, siete días antes de la próxima prueba: en idéntico escenario y con las mismas características -71 vueltas, 306 kilómetros-, salvo los neumáticos, que serán de una gama más blanda.

"Vinimos a por 25 puntos con Max y los hemos conseguido. Ahora hay que ir a por otros 25 el próximo domingo", declaró Helmut Marko, la mente pensante del equipo líder. "Sabíamos que en algún momento las cosas se complicarían; y eso es lo que está sucediendo ahora", indicó otro austriaco, Toto Wolff, el mandamás de Mercedes. Que durante todo el año pasado dejó de ganar cuatro carreras y en las primeras ocho de éste sólo se anotó tres.

Queda mucho, aún. Quince pruebas: casi el doble de las disputadas hasta la fecha. Pero tras las últimas carreras, en vez de igualdad, da la impresión de que Red Bull le está dando la vuelta a la tortilla. Y no pocos se preguntan si, efectivamente, la F1 no estará afrontando un nuevo cambio de ciclo.

