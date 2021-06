Buscan al autor de un tiroteo en Times Square que dejó un viandante herido

Se trata del último incidente llamativo de violencia por arma de fuego en la ciudad, que en lo que va de año ha sido testigo de 680 tiroteos, un 53 % más respecto al mismo periodo del año anterior, reflejo del incremento de la criminalidad en esta gran urbe y en otras del país. EFE/Jason Szenes/Archivo

Nueva York, 28 jun (EFE).- La Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) anunció este lunes que busca al autor de un tiroteo ocurrido ayer por la tarde en la turística plaza de Times Square y que dejó herido a un viandante, que tuvo que ser trasladado a un hospital cercano, aunque no se teme por su vida.

El suceso tuvo lugar en el cruce de la Séptima Avenida con la calle 45, cuando el hombre "descargó un arma de fuego y alcanzó en la espalda a un hombre de 21 años que pasaba por allí", explicó la NYPD a través de su cuenta de Twitter, en la que colgó una foto del sospechoso.

De acuerdo a The New York Times, varios vendedores ambulantes de discos entraron en una discusión y uno de ellos sacó una pistola e hizo varios disparos, un incidente muy similar al ocurrido hace tan solo un mes en la misma zona, en el que resultaron heridas dos mujeres y una niña.

La víctima del tiroteo de este domingo, un residente del norte del estado que estaba visitando la Gran Manzana con su familia, fue rozado por la bala en la espalda y trasladado al cercano hospital de Bellevue, donde se encuentra en condición estable.

El tiroteo obligó a las autoridades a cortar algunas calles para investigar lo sucedido, pero la normalidad había vuelto al lugar en menos de dos horas, según medios locales.

Se trata del último incidente llamativo de violencia por arma de fuego en la ciudad, que en lo que va de año ha sido testigo de 680 tiroteos, un 53 % más respecto al mismo periodo del año anterior, reflejo del incremento de la criminalidad en esta gran urbe y en otras del país.

Ese incremento de la criminalidad se ha convertido en cuestión clave en las recientes elecciones primarias locales, en las que mientras se produce el conteo, que se alargará varios días, el favorito demócrata y potencial nuevo alcalde es el expolicía y presidente del distrito de Brooklyn Eric Adams, que propone reforzar al Cuerpo.