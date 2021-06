Burkina Faso.- El presidente promete "medidas idóneas" ante el terrorismo y "revisar" el reclutamiento de 'voluntarios'

Mueren cerca de cien presuntos terroristas en operaciones conjuntas de Burkina Faso y Níger



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El presidente de Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, ha prometido "medidas idóneas" para hacer frente al aumento de los ataques por parte de grupos yihadistas en el país africano y ha destacado que "revisará" la política sobre el reclutamiento de 'voluntarios' para reforzar las capacidades de las fuerzas de seguridad.



"He decidido, en mi capacidad como jefe del Ejército, adoptar todas las medidas idóneas que exigen las circunstancias para restablecer la confianza, junto a nuestro pueblo, en el sector de la seguridad y adaptar nuestra estrategia a las nuevas realidades sobre el terreno", ha indicado el mandatario en un mensaje a la nación.



Así, ha recalcado que esta revisión de las estrategias incluye "revisar la doctrina sobre el empleo de Voluntarios para la Defensa de la Patria (VDP) --civiles a los que se entrena rápidamente y arma para luchar contra el yihadismo-- y mejorar la rapidez de intervención para las operaciones aéreas y terrestres llevadas a cabo por las tropas".



Kaboré ha apostado además por "consolidar la eficacia, la unidad y la cohesión de la cadena de mando, respetando la disciplina militar" y por "reforzar la colaboración entre la población" para "una mejor defensa popular del país", según ha recogido el portal burkinés de noticias Infowakat.



El presidente burkinés ha hecho además hincapié en la necesidad de dar ayuda a los desplazados internos a causa de la violencia "hasta que puedan volver a sus lugares de origen" y ha reseñado que "no se permite que haya dudas" sobre la capacidad de las fuerzas de seguridad burkinesas "para vencer al enemigo".



En este sentido, ha lamentado "la tragedia, de crueldad inenarrable" en Solhan, donde más de 150 civiles fueron masacrados a principios de junio, antes de argüir que este suceso subraya "la convicción de que el combate contra el terrorismo ha tomado un nuevo giro".



MANTENER LA UNIDAD



Kaboré, que ha condenado además los ataques ejecutados posteriormente contra las fuerzas de seguridad y el Ejército, ha manifestado que la población debe mantener "la unidad y la cohesión". "Ni las marchas, ni las publicaciones insidiosas en redes sociales ni los llamamientos poniendo en duda nuestra democracia, obtenida de forma costosa, podrán poner fin al terrorismo en el país", ha argumentado.



De esta forma, ha reclamado a los partidos y organizaciones civiles que anulen las manifestaciones convocadas "para no ilustrar una desunión ante el enemigo común", al tiempo que ha abogado por "continuar el diálogo político para seguir afinando el consenso político sobre todas las cuestiones de interés nacional, en particular las relativas a la seguridad".



El mandatario ha defendido además que las operaciones del Ejército, la Policía y los 'voluntarios' "han permitido infligir a los grupos terroristas pérdidas significativas, llevándoles a cambiar sus tácticas para atacar cobardemente a las poblaciones civiles".



Kaboré ha aplaudido igualmente "la profesionalidad" de las fuerzas de seguridad y los 'voluntarios', tras las acusaciones vertidas contra ellos por su papel en supuestos abusos de los Derechos Humanos de la población civil en el marco de sus operaciones terroristas.



"A pesar de un contexto subregional difícil, debemos tener fe en nuestra capacidad para enfrentar el desafío de la lucha contra el terrorismo junto a otros países asolados por el mismo flagelo", ha remachado el presidente burkinés.



OPERACIONES CONJUNTAS CON NÍGER



Las palabras de Kaboré han llegado después de que Burkina Faso y Níger anunciaran el sábado haber matado a más de un centenar de presuntos terroristas en una operación conjunta llevada a cabo desde el 10 de junio bajo el nombre de 'Taanli', que se desarrolla en la frontera común.



Estas operaciones están teniendo lugar principalmente en la región de Sahel, en Burkina Faso, y la región de Tillabéri, en Níger, dos de las más sacudidas por el aumento de las operaciones por parte de grupos terroristas en ambos países durante los últimos meses.



Fuentes de seguridad citadas por el portal nigerino de noticias ActuNiger han señalado que el objetivo es "proteger a las poblaciones y sus bienes, garantizar la seguridad en la frontera, afirmar la autoridad de los estados, restablecer la cohesión social, reforzar la cooperación entre los países, contribuir al regreso de los servicios del Estado a la zona fronteriza y crear un ambiente propicio para el desarrollo socioeconómico".



Los grupos yihadistas, principalmente las filiales de Al Qaeda y Estado Islámico en el Sahel, han multiplicado sus acciones en los últimos años en Malí, Burkina Faso y el oeste de Níger, y los gobiernos de la región temen que puedan seguir extendiendo su actividad hacia los países costeros de África Occidental.