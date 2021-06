Bundesbank: El BCE debe dejar de comprar deuda en cuanto se supere emergencia

EFE/EPA/KIM KYUNG-HOON/Archivo

Fráncfort (Alemania), 28 jun (EFE).- El presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, dijo este lunes que el Banco Central Europeo (BCE) debe concluir las compras de deuda por la pandemia "en cuanto se supera la situación de emergencia".

En la conferencia financiera Frankfurt Euro Finance Summit, Weidmann consideró que gracias a los avances en las vacunaciones, la economía de la zona del euro está en camino de salir de la crisis y esto tiene implicaciones para los estímulos monetarios que se aplicaron por la pandemia.

Weidmann hizo hincapié en que estas compras de deuda están vinculadas a la pandemia y "deben terminarse en cuanto se supere la situación de emergencia".

"La presidenta del BCE, Christine Lagarde, dio en el clavo en marzo de 2020 al plantear este compromiso. Momentos extraordinarios exigen medidas extraordinarias", ha recordado Weidmann.

"¿Cuándo ha terminado la situación de emergencia para la política monetaria?", se preguntó el presidente del Bundesbank, el banco central de Alemania, que también es miembro del Consejo de Gobierno del BCE.

Weidmann consideró que se deben dar dos condiciones para terminar el programa de compra de deuda: que se hayan levantado las medidas adoptadas para frenar la pandemia y que la recuperación económica esté consolidada para poder crecer sin el apoyo de la política monetaria.

El presidente del Bundesbank afirmó que debido a la incertidumbre, el Consejo de Gobierno del BCE no puede establecer con mucho tiempo de antelación la salida de esta política monetaria de crisis.

Por ello, para no tener que concluir las compras de deuda por la pandemia de forma brusca, podrían reducirse paso a paso, según Weidmann.

El gobernador del Banco Nacional Austríaco, Robert Holzmann, dijo hoy también en otra discusión que los estímulos monetarios de emergencia por la pandemia podrían terminar en marzo de 2022 y que los mercados hacen bien si no descuentan un aumento de otros programas de compras de deuda.

El BCE ha decidido en junio que las compras de deuda por la pandemia "durante el próximo trimestre continúen a un ritmo significativamente más elevado que en los primeros meses de este año".

En total, el BCE prevé adquirir deuda por valor de 1,85 billones de euros hasta finales de marzo de 2022.