Blinken expresa su compromiso con Israel y urge a reconstruir Gaza

El ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Luigi Di Maio (d), el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken (i) y el encargado de negocios, interino, en la Embajada de Estados Unidos en Italia, Thomas Smitham (c), asisten a su almuerzo de trabajo en la Villa Taverna, Roma, Italia. EFE/EPA/ANGELO CARCONI

Roma, 27 jun (EFE).- El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, manifestó hoy el "compromiso" de su país con la seguridad de Israel y urgió a reconstruir Gaza, en el primer encuentro con su homólogo israelí, Yair Lapid, mantenido en Roma.

"Hablamos de la fuerte asociación entre Israel y Estados Unidos, nuestro compromiso con la seguridad de Israel y nuestro apoyo a los esfuerzos por estabilizar la región", tuiteó el jefe de la diplomacia estadounidense.

Blinken, de gira europea y llegado hoy a Italia, destacó la "duradera asociación, relación y amistad" entre ambos países.

En el encuentro, en un hotel romano, el político estadounidense dijo que en la agenda está la situación de Gaza tras la escalada bélica del pasado mes.

"Existe una necesidad urgente tanto de asistencia humanitaria como, más ampliamente, de reconstrucción", afirmó.

"Espero que el trabajo pueda realizarse para dar un futuro de esperanza a todos, palestinos e israelíes por igual, con igualdad de oportunidades y dignidad. Es muy importante desde nuestra perspectiva", dijo, en un discurso publicado por la Secretaría de Estado.

Asimismo apoyó los acuerdos de normalización de las relaciones de Israel con Emiratos Árabes Unidos y Baréin y expresó su deseo de que más países se sumen, y también abordaron la situación del acuerdo nuclear con Irán.

Este fue el primer encuentro cara a cara de Lapid con Blinken desde que asumiera el cargo dentro del nuevo Gobierno de Naftali Benet.

El ministro israelí por su parte expuso la lealtad de Israel con Estados Unidos y la voluntad de arreglar "errores" cometidos en los últimos años y que "dañaron" el apoyo bipartidista que su país recibe desde hace décadas por parte de Washington.

"No hay relación más importante para Israel que Estados Unidos. No hay amigo más leal de Estados Unidos que Israel. Se cometieron errores en los últimos años, se dañó el estatus bipartidista de Israel, lo arreglaremos juntos", dijo al comienzo del encuentro.

Pero también expresó sus objeciones acerca de las negociaciones para salvar el acuerdo nuclear iraní que tienen lugar en Viena.

"Israel tiene bastantes objeciones al acuerdo nuclear que se está formando estos días en Viena, pero creemos que el lugar para discutir esos desacuerdos es a través de conversaciones directas y profesionales, no ruedas de prensa", afirmó, entre otras cosas.

En este primer día de gira italiana, Blinken almorzó con el ministro de Exteriores italiano, Luigi Di Maio, y luego se reunió con el director de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el chino Qu Dongyu, y con el del Programa Mundial de Alimentos, David Beasley, ambos entes con sede en Roma.

El lunes será recibido por el papa Francisco en el Vaticano, presidirá un acto de la coalición internacional contra Estado Islámico y otro sobre Siria y el martes participará en la cumbre de ministros de Exteriores del G20 en Matera (sur de Italia).