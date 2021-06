Biles asegura, con brillantez, su presencia en Tokio 2020 junto a Sunisa Lee

En la imagen la gimnasta estadounidense Simone Biles. EFE/EPA/DANIEL KOPATSCH/Archivo

San Luis (EE.UU.), 27 jun (EFE).- Todo fue normalidad para la gimnasta estadounidense Simone Biles, quien a sus 24 años, asegura segunda presencia olímpica después de conseguir el boleto para estar en Tokio 2020.

Prácticamente lo tenía ya ganado desde el pasado viernes en la primera jornada del campeonato selectivo de Estados Unidos de clasificación a Tokio 2020, pero era necesario que se cumpliese el calendario con la segunda y en la misma Biles no dio opción a ningún tipo de sorpresa.

Por el contrario, la reinante campeona mundial y olímpica de gimnasia se aseguró su lugar en Tokio al ganar fácilmente las pruebas que se celebraron este domingo por la noche.

Biles lo hizo con un total de 118,098 puntos que le dio uno de los dos boletos automáticos para Tokio 2020, donde competirá el próximo mes e intentará convertirse en la primera gimnasta en más de 50 años en ganar oros olímpicos consecutivos.

Sunisa Lee también logró el segundo pase automático con un registro de 115,832 puntos, mientras publicaba las puntuaciones más altas en la viga y barras asimétricas y de hecho obtenía una puntuación general más alta que Biles en la noche.

Jordan Chiles, que no ha caído en 24 rutinas en 2021, algo que ni siquiera Biles puede decir, también se dirige a Tokio dos años después de que pareciera que su carrera de elite podría estar en peligro.

Grace McCallum completa el equipo de cuatro mujeres después de quedar en cuarto lugar durante las pruebas.

MyKayla Skinner, suplente en 2016, acudirá como especialista. La joven de 24 años será una amenaza para la medalla en la bóveda.

Kayla DiCello, Kara Eaker, Leanne Wong y Emma Malabuyo actuarán como suplentes.

Las compañeraos de equipo de Biles tendrán un lugar en la primera fila de lo que promete ser uno de los mayores espectáculos de los Juegos.

Biles llegará a Tokio como el rostro de su deporte, la delegación estadounidense y quizás el movimiento olímpico. Se ha convertido en algo más que una estrella de la gimnasia desde su coronación en Río en 2016.

Su excelencia constante, su último segundo puesto en un encuentro llegó hace más de nueve años, combinada con su carisma y sus rutinas de empuje de posibilidades han impulsado en compañía de Michael Phelps y Usain Bolt, atletas cuyo dominio en el escenario mundial los ha convertido en iconos olímpicos.

A pesar del aplazamiento de los Juegos de Tokio debido a la pandemia del coronavirus, Biles se presenta en mejor forma que nunca y lo demostró al estar espectacular en la jornada del viernes.

No tanto, al menos para sus notables estándares, frente a una asistencia de más de 20.000 personas dentro de The Dome en el America's Center, de San Luis, que la vitoreaban cada vez que subía el podio.

Aunque tuvo algunas deficiencias, que ella misma reconoció de inmediato con el enfado e inclusive con las lágrimas, pero nada cambió para sus seguidores que la despidieron con una gran ovación.

Tiene tres semanas para enfurecerse y perfeccionar su apuesta por hacer historia y también para asimilar que vuelve de nuevo a los Juegos Olímpicos.

"Y estoy bien, es solo que no puedo creer que haya llegado el momento. Han pasado cinco años. Estoy agradecida con todo lo que me ha sucedido", destacó la estrella de la gimnasia estadounidense.

Biles tuvo la puntuación más alta de la noche en viga de equilibrio con 15,133 y en salto con 15,466.

"Siento que voy a recordar estar dentro de los límites ñen el pisoí, obtener todo mi crédito en la viga y estar aquí con tres de mis compañeras de equipo", declaró Biles al concluir su participación. "Ha sido una maravilla".

Biles ganó cinco medallas en Río de Janeiro 2016. Ella podría hacer lo mismo en Tokio. Y Lee también tiene la oportunidad de volver a casa con un puñado de preseas.

La joven de 18 años de Minnesota es una maravilla en las barras asimétricas, una de las pocas gimnastas del planeta que puede superar a la propio Biles en la prueba.

Su serie de conexiones intrincadas, todas hechas con una fluidez y gracia que lo hacen parecer sin esfuerzo, se encuentran entre las más difíciles del deporte.

Lee se enfrentó a una lesión en el tendón de Aquiles que la llevó a un comienzo lento de la temporada de competencia de 2021.

Esos días se acabaron, Lee, quien será la primera estadounidense Hmong en los Juegos Olímpicos, terminó en un fuerte subcampeón ante Biles en las nacionales a principios de este mes y parece estar fortaleciéndose con cada semana que pasa.

Jade Carey de Arizona también tiene una plaza olímpica cerrada después de ganar un premio nominativo basado en sus actuaciones en la Copa del Mundo. Carey competirá como individuo, lo que significa que no será parte de la competencia por equipos.

las estadounidenses se verán muy favorecidas para ganar su tercer título olímpico consecutivo y su grupo de talentos es tan profundo que el comité de selección básicamente solo está nombrando la puntuación si Estados Unidos está cerca de su juego A.