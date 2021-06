Biden no tiene previsto viajar a los Juegos Olímpicos de Tokio

El presidente de EE.UU., Joe Biden, el 23 de junio de 2021. EFE/Oliver Contreras/Pool

Washington, 28 jun (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no acudirá a los Juegos Olímpicos de Tokio, porque considera que en este momento de pandemia hay que seguir viajando solo "lo esencial".

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, confirmó en su rueda de prensa diaria en Washington que Biden no tiene intención de acudir a la capital de Japón para el gran evento deportivo del año.

"El presidente no tiene planeado asistir, pero ciertamente apoyará a los atletas (estadounidenses) porque está, como yo, obsesionado con los Juegos Olímpicos", dijo Psaki en respuesta a la pregunta de un periodista japonés sobre si Biden pensaba acudir a Tokio.

Psaki justificó la ausencia de Biden porque, según explicó, el Gobierno sigue las directrices que marcan las autoridades sanitarias y que también pide que sigan los estadounidenses, y dichas directrices recomiendan viajar solo "lo esencial".

Señaló, en cualquier caso, que habrá una delegación estadounidense como las que ha habido históricamente.

El diario japonés Yomiuri Shimbun aseguró este domingo que es probable que la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, sí se desplace a Tokio y asista a la ceremonia de inauguración de los Juegos el 23 de julio, pero la Casa Blanca no ha confirmado por ahora ese extremo.

Japón decidió el pasado jueves levantar el próximo 21 de junio el estado de emergencia por covid en casi todo el país, pero mantendrá ciertas restricciones en Tokio y otras áreas para evitar un repunte a poco más de un mes para los Juegos Olímpicos.

A primeros de este mes se supo que el Gobierno japonés está estudiando ampliar el límite de dignatarios extranjeros a los Juegos Olímpicos, que en un principio se limitaba a doce personas por delegación, incluyendo a jefes de estado y altos mandatarios. Se estaba considerando ampliar a 18 e incluso hasta 40 en caso necesario.