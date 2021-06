AMP.- R.Unido.- Declarado un gran incendio cerca de la estación Elephant and Castle de Londres

Los equipos médicos informan de que una persona tuvo que ser enviada al hospital



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



Alrededor de un centenar de bomberos trabajan para extinguir un gran incendio que ha estallado cerca de la estación de trenes de Elephant and Castle, ubicada en el distrito londinense de Southwark.



Según ha informado el cuerpo de bomberos de Londres, tres locales comerciales situados en la zona están "completamente en llamas", además de seis coches y una cabina telefónica. Vídeos compartidos en redes sociales muestran una gran columna de humo que se eleva hacia el cielo.



Agentes de Policía presentes en la escena, citados por Sky News, han especificado que el humo sale de la estación de trenes y no de la de metro. Los trenes de la línea norte del transporte público londinense no efectúan parada en la estación, mientras que los servicios de la ruta principal del sistema ferroviario de Reino Unido, Thameslink, están bloqueados.



Por otro lado, los equipos de emergencia de Londres han confirmado que seis personas han tenido que se tratadas, aunque solo una de ellas ha tenido que ser enviada al hospital, sin dar más detalles al respecto.



El alcalde de Londres, Sadiq Khan, ha señalado que está siguiendo de cerca lo ocurrido y ha querido agradecer a los servicios de emergencia de la ciudad su premura a la hora de atajar el fuego y garantizar la evacuación segura de residentes y pasajeros.



El fuego ha sido ya controlado por la amplia dotación de bomberos que se desplazó hasta esta zona del sur de Londres. A través de su cuenta de Twitter, han informado de que permanecerán en la zona durante las próximas horas para atenuar cualquiera de los focos que pudieran reactivarse



Los bomberos han pedido a la ciudadanía "evitar la zona y cerrar todas las puertas y ventanas". El bloqueo de las calles aledañas siguen sin levantarse. Scotland Yard ya ha descartado que se trate de un acto terrorista.