AMP.- Coronavirus.- El expresidente peruano Martín Vizcarra, involucrado en el caso 'Vacunagate', vuelve a vacunarse

El ministro de Salud peruano asegura que los involucrados en el 'Vacunagate' "no tienen derecho a ser vacunados"



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El expresidente peruano Martín Vizcarra, involucrado en el llamado caso 'Vacunagate' de inmunización irregular de altos cargo de Perú, ha comunicado este domingo que ha vuelto a ser vacunado contra la enfermedad.



A través de su cuenta de Twitter, el exmandatario ha dicho que "de acuerdo al cronograma", ha recibido la vacuna contra la COVID-19. "Gracias a las autoridades sanitarias del país por llevar una vacunación ordenada y eficiente", ha añadido.



Hace justo un mes, Vizcarra indicaba que "pese a los cuidados necesarios para evitar llevar el virus a casa", tanto él como su esposa, Maribel Díaz, habían dado positivo por COVID-19 y eran "sintomáticos".



El caso 'Vacunagate' destapó que 470 personas se vacunaron de manera irregular, entre ellos Vizcarra --aún en el cargo--, su esposa y su hermanos, así como funcionarios, autoridades de los ministerios de Salud y de Exteriores, sus familiares, e incluso otra serie de personas que no guardaban relación con ellos.



Según los informes, Vizcarra recibió la vacuna de Sinopharm contra el coronavirus del laboratorio chino Sinopharm durante el período de ensayos de fase 3 del fármaco que se llevó a cabo a finales de 2020 en Perú.



Por ello se presentó una denuncia contra Vizcarra y el resto de implicados por los delitos de falsificación documental, organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, malversación, y utilización indebida del cargo. El Congreso aprobó la inhabilitación de Vizcarra, congresista electo por el partido Somos Perú para el período 2021-2026, para ejercer cargos públicos durante 10 años.



Tras el anuncio de Vizcarra, el ministro de Salud peruano, Óscar Ugarte, ha asegurado este martes que la cartera corregirá estos "errores" para que ni el expresidente ni ninguno de los involucrados en el caso de vacunación subrepticia vuelva a recibir una inyección.



De esta manera, ha precisado que serán excluidos del Padrón de Vacunación y se les considerará como inmunizados completamente contra el coronavirus.



"Estas personas no tienen derecho a ser vacunadas", y a pesar de que "han recibido una primera dosis adicional, serán excluidas del padrón como posibles personas a ser vacunadas", ha detallado Ugarte, recoge la emisora local RPP Noticias.