ACTUALIZA 2-Cifra de muertos por colapso de edificio en Miami sube a 11

(Actualiza cifra de muertos)

Por Gabriella Borter

SURFSIDE, EEUU, 28 jun (Reuters) - Otro cuerpo fue recuperado el lunes de los escombros tras el colpaso de un edicio de departamentos en Florida, dijo la alcaldesa de un condado, lo que elevó el número de muertos a 11.

La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, dijo que 150 personas seguían desaparecidas hasta el lunes por la tarde mientras continúan las labores entre las ruinas del edificio en busca de posibles sobrevivientes.

Hasta ahora, la policía ha identificado a ocho de las víctimas, incluida una pareja casada desde hace casi 60 años.

La causa del colapso en la Champlain Towers South en Surfside, cerca de Miami, continúa bajo investigación.

Dadas las decenas de personas que siguen desaparecidas, el desastre puede terminar como una de las fallas estructurales no deliberadas más letales en la historia de Estados Unidos.

Los equipos usaron durante la joprnada grúas, perros y escáneres infrarrojos en busca de señales de vida, con la esperanza de que se hubieran formado espacios con aire debajo del concreto que podrían mantener con vida a algunas personas.

Un informe de un ingeniero de 2018 encontró un serio deterioro del concreto en el estacionamiento subterráneo, así como daños importantes en la losa de concreto debajo de la plataforma de la piscina. El autor, Frank Morabito, escribió que el deterioro se "expandirá exponencialmente" si no se repara en un futuro cercano.

Pero Ross Prieto, entonces el principal funcionario de construcción de Surfside, se reunió con los residentes el mes siguiente después de revisar el informe y les aseguró que el edificio estaba "en muy buenas condiciones", según las actas de la reunión publicadas por la ciudad el lunes.

Reuters no pudo comunicarse con Prieto, quien ya no es empleado de Surfside. Le dijo al periódico Miami Herald que no recordaba haber recibido el informe.

El informe del ingeniero fue encargado antes de que el condominio buscara la recertificación, un proceso requerido para edificios que alcanzan los 40 años desde la construcción. La torre fue edificada en 1981.

Una estimación preparada por Morabito Consultants en 2018 calculó el costo de las reparaciones en 9,1 millones de dólares, incluida la electricidad, la plomería y el trabajo en la fachada.

Guillermo Olmedillo, administrador de la ciudad de Surfside en 2018, dijo a Reuters que no recordaba haber escuchado sobre algún problema relacionado con la torre según el informe del ingeniero.

"Lo último que supe fue que todo está bien, informó el funcionario de la construcción", dijo.

Pero Gregg Schlesinger, abogado y excontratista general que se especializa en casos de fallas en la construcción, dijo que estaba claro que las deficiencias identificadas en el informe de 2018 eran la principal causa del desastre.

Donna DiMaggio Berger, una abogada que trabaja con la asociación de condominios, sostuvo por su parte que los problemas señalados en el informe de 2018 eran típicos de los edificios más antiguos de la zona y no alarmaron a los miembros de la junta, que vivían en la torre con sus familias. (Editado en español por Javier Leira y Marion Giraldo)