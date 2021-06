VÍDEO: Aumentan a 5 los fallecidos a causa del derrumbe de un edificio residencial en Miami y aún hay 156 desaparecidos

MADRID, 27 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



El número de fallecidos a causa del derrumbe de un edificio residencial de doce plantas en la ciudad de Miami, en el estado de Florida, ha aumentado a cinco personas y aún hay otras 156 que continúan desaparecidas.



La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine, ha comparecido ante los medios de comunicación este sábado para informar sobre el aumento en una persona de los fallecidos en el incidente, según la cadena de televisión Fox News.



"Nuestros equipos de búsqueda y rescate han encontrado otro cuerpo entre los escombros", ha detallado Levine, quien ha añadido que, por el momento, tan solo tres de las víctimas ha sido identificada.



Los encargados de las labores de rescate estaban siendo asistidos por otras agencias de todo el estado, activos federales y equipos internacionales de Israel y México, en una misión que sigue "muy activa", según ha especificado la alcaldesa.



Durante la madrugada del pasado jueves, en torno a la 1.30 horas (hora local) se produjo el derrumbe del edificio, según informó al diario 'The Miami Herald' el portavoz de los servicios de emergencias Ray Jadallah.



La mayoría de residentes se encontraban durmiendo cuando tuvo lugar el incidente. La alcaldesa del condado lamentó lo sucedido y ya adelantó que se estaba llevando a cabo una "gran operación de rescate".



Las autoridades pidieron en aquel momento a los residentes y a sus familiares que llamasen a las fuerzas de seguridad para confirmar o denunciar la desaparición de residentes, según la cadena de televisión CNN.



DAÑOS ESTRUCTURALES EN EL EDIFICIO



Un informe desarrollado en el año 2018 revelaba daños estructurales en el suelo de cemento de la piscina, así como indicios de agrietamiento en el aparcamiento del complejo residencial.



"Se observa agrietamiento y desconchado a varios niveles en columnas, vigas y muros de hormigón, así como varios desprendimientos considerables tanto en la parte superior de la rampa de acceso de entrada como en la parte inferior del suelo de la piscina", de acuerdo con el documento.



"Aunque parte de estos daños son menores, hay que reparar pronto la mayor parte del deterioro en el cemento", añade el documento, recogido por 'New York Times' y CNN.



La grieta en el cemento de la piscina estaba provocando "daños estructurales importantes" y los trabajos para su reparación no habían surtido efecto.



El informe, de Morabito Consultants, no ofrece, sin embargo, ninguna indicación de que la estructura fuera a colapsar a corto plazo, mientras los abogados de la asociación de condominios del edificio han asegurado que la estructura había sido sometida a una serie de inspecciones durante los últimos meses.



Con todo, Levine ha reconocido los resultados del informe y ha asegurado que llegará hasta sus últimas consecuencias. "Vamos a llegar al fondo de lo que ha sucedido con este edificio en particular", ha declarado.



EL RESCATE PODRÍA DURAR SEMANAS



Sin embargo, las autoridades del barrio de Surfside temen que las labores de rescate se alarguen durante una semana. Jadallah ha especificado que ya se ha trasladado hasta la zona equipamiento pesado para sacar adelante el trabajo.



La comisionada de la localidad de Surfside, Eliana Salzhauer, aseguró que "podrían pasar semanas" hasta que se sepa realmente "quién está bajo los escombros, quién ha sobrevivido, y quién no".



