Trump "definitivamente es el líder del Partido Republicano", dice el senador Portman

En la imagen un registro del senador republicano por Ohio Rob Portman, quien considera que el expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) sigue siendo "definitivamente el líder" de su partido. EFE/Greg Nash/Pool/Archivo

Washington, 27 jun (EFE).- El senador republicano por Ohio Rob Portman consideró este domingo que el expresidente Donald Trump (2017-2021) sigue siendo "definitivamente el líder" del Partido Republicano, un día después de que el exmandatario escenificara su vuelta a la actividad política pública.

Portman explicó en una entrevista con la cadena de televisión ABC News que Trump es todavía el líder de su partido por "su alta popularidad entre la base republicana".

"Eso es lo que ustedes vieron anoche, creo. Vieron una gran participación", dijo Portman, sobre el mitin del exmandatario el sábado en Wellington (Ohio), al que el senador aclaró que no pudo asistir por un "compromiso familiar".

Ante cientos de sus seguidores, Trump dibujó un panorama tenebroso en el país por las políticas migratorias de su sucesor en el cargo, el demócrata Joe Biden, en la bautizada por los medios como su "gira de la venganza".

Con ese mitin, que duró hora y media, Trump ha vuelto a retomar los eventos al estilo electoral desde que es expresidente para cumplir su promesa de vengarse de los republicanos que votaron a favor de que se celebrara su segundo juicio político en el Senado por el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero.

De hecho, el objetivo del acto del sábado fue arropar a uno de sus exasistentes en la Casa Blanca, Max Miller, que desafía en las primarias republicanas del próximo año al legislador Anthony Gonzalez, quien votó a favor del "impeachment", por un escaño de un distrito de Ohio.

Nada más comenzar el evento, Trump advirtió que los republicanos quieren recuperar el control de las dos cámaras del Congreso en los comicios de medio mandato de 2022, y en 2024, la Casa Blanca, aunque no precisó si se presentará.

En opinión de Portman, el Partido Republicano y Trump deberían centrarse en dos ámbitos -las políticas que funcionaron durante el mandato del expresidente y los planes que no están funcionando ahora- si quieren lograr esas metas.

Portman anunció en enero que no se presentará a la reelección en 2022 para un tercer mandato en el Senado y citó la polarización como uno de los motivos de su decisión.

"Vivimos en un país cada vez más polarizado donde los miembros de ambos partidos cada vez son más empujados a la derecha o la izquierda, lo que supone que demasiada poca gente está buscando de forma activa puntos en común", lamentó este domingo.

A su juicio, este no es un fenómeno nuevo, pero ha empeorado en las últimas décadas.