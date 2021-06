R.Unido.- Siete detenidos tras verter Extinction Rebellion excrementos de caballo frente a la sede del 'Daily Mail'

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



Siete activistas del grupo contra el calentamiento global Extinction Rebellion han sido detenidos este domingo en Londres después de verter siete toneladas de excrementos de caballo frente a la sede del periódico 'Daily Mail'.



Los activistas llegaron a las 7.00 horas de la mañana al edificio, sede además de publicaciones como 'The Independent', 'The i', 'Evening Standard' o 'Metro' y han volcado un camión lleno de excrementos de caballo frente a la entrada principal del inmueble. Tras el vertido, han mostrado pancartas con lemas como "Parad esta mierda" o "Liberad la prensa".



También hubo una visita a la sede de 'The Daily Telegraph', pero la Policía les impidió verter los excrementos, otras siete toneladas.



Estas acciones han sido el pistoletazo de salida de una jornada de protesta contra "la corrupción en los medios de comunicación que niega la verdad a la población por lograr beneficios". En la manifestación de mediodía han estado además presentes grupos como Black Lives Matter (Las Vidas Negras Importan) o la Coalición para la Reforma de los Medios de Comunicación.



"Los periódicos politizan la crisis climática y ecológica y fomentan que los lectores la vean como un objetivo de la izquierda, lo que desanima la concienciación evita el debate en todo el espectro político", han advertido los convocantes.