Portaltic.-Más colaboración con instituciones y planes de cero emisiones para reducir el impacto ambiental del sector tecnológico

27-06-2021 Energías renovables que dan soporte a la red 5G. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA HUAWEI



MADRID, 27 (Portaltic/EP)



Las ICT, o tecnologías de información y comunicación, suponen el 4 por ciento del consumo eléctrico global, y el sector ha reclamado durante MWC 21 de Barcelona una mayor colaboración público-privada para reducir y suprimir su impacto medioambiental, un propósito para el que cuenta con planes para lograr la neutralidad en carbono en 2050 en las comunicaciones móviles.



La compañía china Huawei ha celebrado este domingo, durante la previa de MWC 21 de Barcelona, su evento 'Green ICT For a Greener World', centrado en la aplicación de tecnologías verdes en el sector, un foro al que han asistido también representantes de otras empresas y de instituciones.



David Li, presidente de Huawei en Europa Occidental, ha celebrado la vuelta al formato presencial del MWC 21 y de eventos como este foro, después de la cancelación de la feria tecnológica de Barcelona en 2020 por el covid.



CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO: "LAS INSTITUCIONES NO PUEDEN HACERLO SOLAS"



El evento organizado por Huawei ha contado con una importante presencia de instituciones, y en él ha intervenido David Marco, director general de Inoovación y Economía Digital de la Generalitat de Catalunya.



"Necesitamos dar un paso adelante en la infraestructura tecnológica para que sea más verde", ha destacado Marco, que ha señalado que el 6 por ciento del consumo energético mundial es del sector de la tecnología, en especial los centros de datos, y puede llegar hasta el 20 por ciento con la tendencia actual.



Por su parte, la eurodiputada Susana Solís Pérez han intervenido también para reclamar la toma de medidas por parte del sector tecnológico privado para combatir el cambio climático. "Las instituciones no pueden hacerlo solas, y el sector público y el privado tienen que colaborar en qué quieren hacer y cómo", ha asegurado Solís Pérez.



"El sector tecnológico y digital puede lograr con sus cambios la reducción del 20 por ciento de las emisiones actuales", ha remarcado, con medidas que van desde la eficiencia energética, la gestión de residuos electrónicos, el derecho al reparar y la mejora en la durabilidad.



Por su parte, la responsable del 'think tank' Digital Future Society de Barcelona World Capital, Carina Lopes, ha denunciado que "si no se gestionan correctamente, los sistemas digitales y la IA pueden ser el sexto emisor de contaminación".



No obstante, si se toman las medidas correctas en la industria europea en 2030, también ha afirmado que pueden evitarse 260 millones de toneladas de emisiones de gases contaminantes.



GSMA RECLAMA MÁS COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES



En el foro de Huawei ha participado también Steven Moore, el responsable de acción climática de GSMA, la asociación que une a las principales compañías de telecomunicaciones del mundo y que organiza el MWC.



GSMA se ha centrado en las medidas verdes en el sector de redes móviles y ha puesto miras en el objetivo global de sus miembros de lograr que la red móvil de telecomunicaciones sea neutra en carbono para el año 2050, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por la ONU.



En la actualidad, según datos proporcionados por GSMA, las ICT suponen el 4 por ciento del consumo eléctrico global y son responsables del 1,4 por ciento de las emisiones.



Moore ha llamado a la importancia de "redefinir la cadena de producción" del sector para mejorar su eficiencia. GSMA cuenta con 50 miembros, 11 de ellos incorporados en el último año, que se han sumado al compromiso de que toda la cadena de producción del sector sea neutra en emisiones en el año 2050 -en muchos casos incluso antes.



GSMA y sus socios comprenden al 69 por ciento de las conexiones de redes móviles a nivel global, y del total, el 50 por ciento se ha alineado con objetivos basados en la ciencia, y casi un tercio se ha sumando al compromiso de emisiones cero.



La asociación ha apuntado a la importancia de que las instituciones proporcionen un marco legislativo que permita una mayor incorporación de las energías renovables al sector de las redes móviles.



El 5G es hasta un 90 por ciento más eficiente que las tecnologías anteriores, por lo que la asociación ha reclamado también la modernización de las tecnologías de redes para reducir el consumo de energía en el sector, y también en otros.



La reducción de las emisiones de las nuevas redes de datos móviles 5G puede llegar a 2.000 millones de toneladas, el equivalente anual a las emisiones de Rusia.



Otro de los cambios tecnológicos que puede ayudar a la reducción del consumo es el uso de la fibra óptica en lugar de cables de cobre, ya que la luz consume menos energía que las señales eléctricas necesarias en las redes antiguas, como ha señalado el director analista de IT de OMDIA, James Crawshaw.



COMPROMISOS SOSTENIBLES EN TELECOS



Las empresas de telecomunicaciones han estado entre los protagonistas del foro organizado por Huawei en MWC 21, y las compañías han informado de sus planes para lograr la neutralidad de emisiones antes de 2050.



Orange España ha reiterado su compromiso de lograr la neutralidad de carbono en 2040, y ha presentado sus medidas técnicas para lograr este objetivo.



Para reducir el consumo energético en las redes, Orange "ha potenciado los acuerdos" para compartir las redes en localidades con menos de 150.000 habitantes con Vodafone y Masmóvil, para reducir así el impacto del equipo necesario, como ha afirmado Mónica Salas, CTO de Orange en España.



Asimismo, sus centros de datos emplean una estructura que no requiere sistemas de refrigeración, a lo que se suma el uso de dispositivos en su red con consumo inteligente desarrollados por proveedores como Huawei.



La empresa de telecomunicaciones busca también adquirir energía verde para el funcionamiento de su red a proveedores como Iberdrola y potenciar el uso de energía renovable para consumo individual. Otra medida es el compromiso de plantar un árbol por cada móvil que sus usuarios renuevan.



Teléfonica también ha manifestado sus objetivos para lograr que su red sea neutra en carbono en el año 2025 y para serlo completamente en 2040, con planes para neutralizar las emisiones o compensarlas en los puntos donde sea posible.



La compañía de telecomunicaciones ha destacado que, a pesar de que el tráfico de la red se ha multiplicado por cinco en los últimos cinco años, el consumo energético de su red se ha mantenido estable durante este periodo de tiempo.



Otras alternativas del sector, como las que ha presentado Vantage Towers, la filial europea de torres de comunicaciones de Vodafone, permiten el uso de gemelos digitales para que las empresas conozcan el estado de su red sin tener que desplazarse presencialmente para su revisión, así como herramientas de IA.