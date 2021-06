Perú.- Castillo pide al presidente del banco central peruano seguir en el cargo y promete equilibrio fiscal

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El candidato presidencial de izquierda Pedro Castillo ha invitado al presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, a continuar en el cargo y ha prometido que su gobierno mantendrá el equilibrio fiscal.



"No somos comunistas, somos democráticos, respetamos la gobernabilidad, la institucionalidad peruana. Somos respetuosos de esta Constitución y, en ese contexto, pido al doctor Julio Velarde que su trabajo sea permanente en el Banco Central de Reserva", ha declarado Castillo durante un acto en Lima.



"Es necesario no solo para tranquilidad económica, sino para abrir las puertas a las grandes inversiones que tienen que darse democráticamente, con reglas claras", ha añadido Castillo, según recoge el diario 'La República'.



Castillo ha protagonizado un acto multitudinario donde miles de personas han exigido la proclamación del candidato como presidente electo de Perú tras la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, celebradas el pasado 6 de junio, en las que se impuso por un estrecho margen a su rival, Keiko Fujimori, aunque estos resultados están recurridos.



Velarde preside el banco central desde octubre de 2006, cuando fue nombrado en el cargo por el expresidente Alan García. Hace dos semanas puso en duda su continuidad al frente de esta entidad.



Por otra parte, Castillo ha destacado el papel que están cumpliendo las Fuerzas Armadas en estos momentos de crisis política. "Hay que aprender de ellos ese gesto de dignidad, de lealtad a la patria. Por eso seremos respetuosos. En nuestro gobierno, ellas no serán manchadas políticamente", ha asegurado.



A los asistentes, convocados bajo el lema "Por la democracia y contra el golpe de Estado", Castillo les ha emplazado a mantenerse unidos. "Queridos compatriotas, se acabaron las riñas. Llamo a la más amplia unidad del pueblo peruano. En este momento ya no hay vencedores ni vencidos, somos una sola familia, hoy el Perú primero. Todos somos llamados a encaminar un Perú con igualdad de oportunidades", ha apuntado.



Además, Castillo ha reiterado su compromiso de que va a declararle la guerra al hambre, a la pobreza, a las desigualdades, "a esos problemas letales que nos han hecho tan distintos".



Perú está a la espera de conocer su próximo presidente, después de la disputada segunda vuelta del pasado 6 de junio, que dejó a Castillo, con el 50,12 por ciento de los votos, por delante de la opción ultra conservadora que representa Fujimori, quien con el 49,87 por ciento de las papeletas ha pedido nulidades de actas.



Actualmente, estas están bajo revisión en el JNE, que ha empezado ya a declararlas infundadas, mientras la aspirante de Fuerza Popular ha iniciado una campaña judicial para intentar revertir la situación.



Por su parte, misiones diplomáticas de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) o la Unión Europea (UE), entre otros, han descartado irregularidades.