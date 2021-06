Perú.- Castillo logra un 48 por ciento de aprobación frente al 30 por ciento de Fujimori

07-06-2021 El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, frente a sus seguidores POLITICA RICARDO MOREIRA



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



Ante la incertidumbre por la no proclamación de un vencedor de las elecciones presidenciales de Perú del pasado 6 de junio, una encuesta revela que el 48 por ciento de la población aprueba el desempeño del candidato de izquierda y ganador sobre el papel de las elecciones, Pedro Castillo, mientras que la candidata de derecha, Keiko Fujimori, tiene un 30 por ciento de aprobación para su labor en una encuesta de Ipsos para 'El Comercio'.



Así, el 65 por ciento rechaza la labor de Fujimori en la segunda vuelta, frente al 47 por ciento de Castillo. Por regiones, el apoyo a Fujimori es más alto en su bastión principal, Lima (47 por ciento), mientras que Castillo tiene más apoyo en el resto del país, con un pico del 69 por ciento en el sur.



Por estratos socioeconómicos, Castillo aprueba en todos ellos, mientras que Fujimori solo aprueba en el A, el más elevado de un total de cinco tramos. Además, son los hombres los que aprueban en mayor medida a Castillo que las mujeres y en el caso de Fujimori es a la inversa.



En cuanto al futuro político, el 54 por ciento de los encuestados preferiría que el próximo Gobierno esté integrado por políticos de diferentes partidos. Además, el 23 por ciento señala que debería estar integrado por técnicos independientes y solo el 16 por ciento considera que debería ser de políticos del partido vencedor.



Por otro lado, el 96% cree que quien asuma la presidencia debe gobernar para todos los peruanos y no solo para los que votaron por el ganador. Entre los factores negativos, resalta que la principal sensación que genera el resultado es la preocupación (46%); seguido de incertidumbre (31%) y temor (17%).



Una de las constantes que se ha señalado es el antifujimorismo como elemento decisivo en la votación a favor de Pedro Castillo. Sin embargo, la encuesta de El Comercio-Ipsos muestra que la principal razón de votación a favor de Castillo fue "porque representaba el cambio que el país necesita" (43 por ciento).



En segundo lugar aparece "evitar que el fujimorismo llegue al poder" (27%), seguido de "porque entiende mejor a la mayoría de la población (24%).



En cambio, en la votación por Keiko Fujimori el factor "anti" es el más fuerte: El 33% de sus votantes la eligieron "para evitar que el comunismo llegue al poder". En cambio, el 31% lo hizo porque "tenía mejores propuestas" y el mismo porcentaje obtuvo la respuesta "entre las dos opciones, me pareció la persona más preparada para el cargo".



Perú está a la espera de conocer su próximo presidente, después de la disputada segunda vuelta del pasado 6 de junio, que dejó a Castillo, con el 50,12 por ciento de los votos, por delante de la opción ultra conservadora que representa Fujimori, quien con el 49,87 por ciento de las papeletas ha pedido nulidades de actas.



Actualmente, estas están bajo revisión en el JNE, que ha empezado ya a declararlas infundadas, mientras la aspirante de Fuerza Popular ha iniciado una campaña judicial para intentar revertir la situación.



Por su parte, misiones diplomáticas de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) o la Unión Europea (UE), entre otros, han descartado irregularidades.