Ocasio-Cortez pide a Biden que no se quede corto respecto a los paquetes de gasto

Washington, 27 jun (EFE).- La legisladora demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, una de las voces emergentes de su partido, pidió este domingo al presidente de EE.UU., Joe Biden, que no se quede corto a la hora de negociar los paquetes de infraestructuras y de gasto social.

Ocasio-Cortez, que representa al ala más izquierdista de los demócratas, instó al mandatario a no "quedarse limitado" por satisfacer a los republicanos, en una entrevista con la cadena de televisión NBC News.

En ese sentido, consideró que las necesidades del país son demasiado grandes como para únicamente aprobar uno proyecto de gasto de menor escala.

"En aquellas áreas donde hay acuerdo, los republicanos están más que dispuestos a adherirse para que podamos completar este trabajo sobre las infraestructuras", dijo la congresista de Nueva York.

Sin embargo, siguió, "esto no significa que el presidente debería quedarse limitado por los republicanos, en particular cuando tenemos la mayoría en la Cámara Baja, tenemos cincuenta senadores y tenemos la Casa Blanca".

Ocasio-Cortez recordó que estos son los "grandes" proyectos de su partido "no solo respecto a las familias, cuidado de menores, Medicare..., sino también sobre el cambio climático".

Biden anunció el jueves un acuerdo bipartidista para impulsar su plan de infraestructuras por valor de 1,2 billones de dólares, pero el respaldo a ese pacto se ha ido difuminando en los últimos días por las críticas de ambas partes.

El ala más progresista de los demócratas, entre los que se encuentra Ocasio-Cortez, quiere que Biden vaya más allá de las infraestructuras tradicionales y que la ley que pueda ser aprobada en el Congreso contemple otros puntos como la lucha contra la crisis climática y gasto social.

El jueves, Biden vinculó la aprobación de ambos proyectos -el de infraestructuras y el de gasto social- y advirtió de que no firmaría el primero si no iba vinculado al segundo, lo que soliviantó los ánimos entre los conservadores.

El presidente matizó ayer sus declaraciones y aclaró que no vetará el plan de infraestructuras si es aprobado por el Congreso, aunque no vaya unido al de gasto social.