Nicaragua.- España rechaza las críticas de Nicaragua hacia la ministra Laya y advierte: "No vamos a alimentar polémicas"

25-06-2021 La Ministra de Exteriores, Arancha González Laya, a su llegada a una rueda de prensa con su homólogo iraquí, a 25 de junio de 2021, en el Palacio de Viana, Madrid, (España). POLITICA Alejandro Martínez Vélez - Europa Press



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación ha rechazado la carta enviada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua a la ministra Arancha González Laya, en la que acusaba a ésta de realizar unas "ofensivas" e "ignorantes" declaraciones sobre la situación del país centroamericano.



"No vamos a alimentar polémicas que distraigan de lo fundamental", ha advertido el Ministerio español, que insiste en que lo que está en cuestión es la "gravísima situación de derechos humanos en Nicaragua y su impacto en el próximo proceso electoral". "No nos vamos a distraer y seguiremos trabajando en ambos objetivos", añade el Departamento dirigido por Laya.



España contesta así a la misiva del gobierno nicaragüense enviada este domingo a la ministra española, en la que se le acusa de mostrar una "ignorancia atrevida" y una "ferocidad impropia para la diplomacia" al realizar unas declaraciones sobre el país centroamericano.



"La señora González se dirige al presidente de un pueblo libre y soberano, con voz de alguacil, sin percatarse en su perorata delirante de trasnochada mandamás, que llevamos siglos sin dominio español, además de nunca haber reconocido bondad alguna en esos furibundos crímenes hispánicos, crímenes de lesa humanidad", se remarca en la misiva.



Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores nicaragüense hace hincapié en que culturalmente el país "nunca ha sido súbdito" de España y aprovecha para "denunciar la barbarie y la aniquilación genocida" de los 'Pueblos originarios' por parte de los conquistadores españoles.



Por otro lado, del Gobierno de Nicaragua recomienda al español, en dicha carta, que aplique "esa democracia que a otros exigen" y ponga en libertad a sus "presos políticos", abriendo así "cauces a las luchas y demandas de independencia" y que se adopten medidas "civilizadas" a quienes luchan por sus creencias, en alusión a los líderes catalanes recientemente indultados.



"A ellos les han sido violentados sus Derechos Humanos durante tres años, y esos Derechos Humanos se siguen violentando al inhabilitarlos de hecho para ejercer funciones públicas. ¿Eso es Democracia?", asevera la cartera de Exteriores nicaragüense.



Este viernes, la ministra española aseguró que los diplomáticos españoles cumplen escrupulosamente con sus obligaciones bajo la convención de Viene, que rige las relaciones diplomáticas, después de que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, acusara a González Laya de injerencia en la política del país centroamericano, según el diario local 'La Prensa'.



Las autoridades españolas instaron a Ortega a que liberase a los presos políticos opositores y no se escudase tras críticas por intromisión para ocultar violaciones de Derechos Humanos.