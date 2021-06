Muere por covid la primera persona trans en cambiar su identidad en Bolivia

Fotografía fechada el 17 de mayo de 2018 que muestra a Pamela Valenzuela, la primera persona transgénero en cambiar su identidad en la cédula de identificación de Bolivia. EFE/Martín Alipaz/Archivo

La Paz, 27 jun (EFE).- Pamela Valenzuela, la primera persona transgénero en cambiar su identidad en la cédula de identificación en Bolivia, falleció tras permanecer ingresada en terapia intensiva en un hospital en La Paz por la covid-19.

La activista boliviana por los derechos humanos y una referente en los colectivos de la comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales LGBT en el país falleció el sábado luego de estar aproximadamente dos semanas internada en el hospital de la Portada en La Paz, contó a Efe el presidente del Consejo Ciudadano de las Diversidades Sexuales y de Género de La Paz, Elliot Zeballos.

"Sin duda Pamela será histórica en temas de activismo en nuestro país, ha sido partícipe de varias políticas no solo a nivel local, sino también a nivel nacional", comentó Zeballos.

Valenzuela fue la primera persona transgénero en realizar el trámite para cambiar su identidad en la cédula de identificación en 2016 avalada por la ley de Identidad de Género en el país que también impulsó.

Zeballos contó que Valenzuela de forma desinteresada ayudaba a todas las personas que se le acercaban para acompañar el trámite de cambio de identidad en la cédula.

"Hay muchas cosas que no se saben del trabajo que ha hecho Pamela", sostuvo Zeballos.

Agregó que Valenzuela logró obtener un presupuesto para crear una línea gratuita para el acompañamiento de denuncias de violencia a personas trans en La Paz, pero que no pudo realizar la iniciativa debido a la enfermedad.

Distintos colectivos se movieron estas semanas para realizar una rifa solidaria para ayudar con los gastos médicos de la activista, indicó Zeballos.

Valenzuela está siendo velada este domingo y se prevé que el lunes se realice su entierro y se anuncien algunas actividades que se harán en homenaje a la activista, agregó el representante.

Varios colectivos lamentaron su fallecimiento con mensajes emotivos en las redes sociales en el que destacan la trascendencia de su trabajo.

"Hoy nos deja físicamente, pero su legado es histórico y deja huella en la vida de tantas personas", señala un mensaje del Consejo Ciudadano de las Diversidades Sexuales y Género de La Paz.

"Gracias por tu lucha, tu tenacidad y por tu luz hermana querida, en tu nombre seguiremos con la lucha y el legado que nos has dejado, hasta siempre", reza otro mensaje del colectivo Wiñay Wara.

El lunes se celebra el Día del Orgullo LGBT en el que se realizarán en el país actividades virtuales por la pandemia de la covid-19.

Bolivia acumula 433.013 contagios y 16.551 decesos por el coronavirus, desde marzo del año pasado.