Mancini, Vialli, Oriali, De Rossi: los líderes de Italia en el banquillo

Roma, 27 jun (EFE).- Detrás de la agónica clasificación de Italia a los cuartos de final de la Eurocopa está el liderazgo del seleccionador Roberto Mancini, del jefe de delegación Gianluca Vialli, el director del equipo Daniele Oriali o el colaborador Daniele De Rossi, que con su experiencia y pedigrí internacional consiguieron mantener con vida a la plantilla en los momentos más complicados del duelo contra Austria.

Por primera vez en esta Eurocopa, tras una fase de grupos perfecta, acabada con tres victorias de tres, siete goles a favor y cero en contra, Italia se encontró contra la pared, ante una Austria que, pese a salir con el pronóstico en contra, la tuteó y estuvo a un paso de dejarla fuera del torneo.

Pese a que el rival no fuera un "grande" de Europa, la presión por el comienzo de la fase de eliminación directa, incrementada por el hecho de llegar con una racha de once victorias consecutivas sin recibir goles, pudo con muchos elementos de la plantilla, que pagaron su falta de experiencia en esas vitrinas.

Tras una primera mitad dominada, el 0-0 que seguía en el marcador aumentó la tensión en los "azzurri", que durante varios minutos de la reanudación estuvieron al borde de capitular ante Austria.

El gol anulado a Marko Arnautovic por un fuera de juego de pocos centímetros, un posible penalti no concedido a Austria por una anterior posición irregular y una serie de errores en fase de salida de balón pudieron acabar con el camino europeo de Italia y reavivar los fantasmas de la anterior gestión técnica, cuando el equipo no logró clasificarse para el Mundial.

En esos momentos, cuando su equipo jugaba con prisa y poca lucidez, por primera vez se vio a un Mancini perder su habitual actitud calmada para ordenar a sus jugadores razonar más. Lo mismo ocurría con sus colaboradores, Oriali, Vialli o De Rossi.

Tras llegar con vida a la prórroga, el cuerpo técnico de Italia aprovechó los pocos minutos de pausa para tranquilizar a los jugadores y recordarles la importancia de seguir respetando los ritmos y la táctica que les llevó hasta ese encuentro.

Mancini se rodeó de colaboradores de máxima confianza y de brillante palmarés. Vialli es su amigo desde hace más de treinta años y fue su compañero en el Sampdoria.

El exdelantero, de 56 años, ganó quince trofeos en su carrera, fue campeón de la Copa de Europa con el Juventus en 1996 y también conquistó dos Recopas, con el Sampdoria y el Chelsea.

Lele Oriali, director de la selección, fue campeón del mundo en 1982, así como Daniele De Rossi lo fue con el grupo de 2006.

El carácter del cuerpo técnico y su credibilidad ante la plantilla tuvo un papel importante para que los "azzurri" arrancaran la prórroga con lucidez renovada y lograran salir vivos de un octavo de final que se les había puesto cuesta arriba.

Cuando Federico Chiesa rompió la igualdad, a los cinco minutos de la prórroga, hubo una explosión de emociones en el banquillo italiano, con la imagen del abrazo entre Mancini y Vialli que este domingo llena las páginas de los diarios deportivos italianos.

Si muchos jugadores de la plantilla están viviendo ahora los momentos más altos de sus carreras en el campo, en el banquillo Italia cuenta con liderazgo y experiencia de sobra.

Un bagaje que puede ser fundamental para ayudar a un grupo de talento, pero de poco recorrido internacional, a superar sus límites y a prolongar su sueño de llegar hasta el final en la Eurocopa.

Italia regresó en la madrugada de este domingo al centro técnico de Coverciano con un vuelo chárter salido de Luton y fijó para la tarde una sesión de entrenamiento para llegar en el mejor estado de forma a los cuartos de final.

Los "azzurri" se quedarán hasta el jueves en Coverciano, antes de viajar a Múnich, sede de su duelo de cuartos de final ante el ganador del Bélgica-Portugal.

