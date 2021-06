Los colores del Orgullo LGTBI vuelven a las calles de San Salvador

Dos personas marchan durante un desfile en conmemoración del Día Internacional de Orgullo LGTBI, hoy, en las calles de San Salvador (El Salvador). EFE/ Rodrigo Sura

San Salvador, 26 jun (EFE).- Cientos de personas con camisetas, banderas y otros artículos con los emblemáticos colores de la diversidad sexual marcharon nuevamente por las principales calles de San Salvador a propósito del Día Internacional de Orgullo LGTBI.

La pandemia por la covid-19 impidió que en el 2020 los miembros de la comunidad LGTBI de El Salvador se expresaran en su día como todos los años lo venían haciendo.

Portando banderas con los colores del arcoiris, camisetas, gorras, cinturones y mascarillas, por ahora obligatorias, los participantes se sumaron a la celebración mundial del orgullo gay.

"Este día las calles también son nuestras. También vamos hacer uso de las calles como ciudadanas y ciudadanos que somos (...) les guste o no les guste vamos a marchar", gritaba con micrófono en mano Amalia Leiva, de la Asociación Comunicando y Capacitando Trans (Comcavis-Trans).

Las bandas musicales, apoyadas de mujeres trans, pusieron el ritmo durante la marcha, que concluyó sin ningún incidente en la plaza Gerardo Barrios, en el pleno corazón de la capital salvadoreña.

PREOCUPACIÓN POR RETROCESOS

Leiva declaró a Efe que la comunidad de Lesbianas, Gais, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales (LGTBI) está "sumamente preocupada" por los "retrocesos en los ámbitos de derechos humanos" en los últimos dos años, los cuales "afectan también a una comunidad vulnerable como la LGTBI".

Lamentó que el órgano Ejecutivo, precedido por Nayib Bukele, "no haya buscado en dos años de gobierno acercarse a la comunidad (LGTBI) y escuchar nuestras demandas para buscar una solución o soluciones".

"Estamos sumamente preocupados por el accionar del gobierno y por su falta de voluntad e interés en dar respuesta a nuestras demandas e incluirnos en la agenda social y política de este país", apuntó.

También criticó el actuar del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, al permitir que una comisión de dicho órgano enviara al archivo una ley de identidad de género y contra la discriminación.

"Queremos que saquen del archivo la ley de identidad de género y contra la discriminación", subrayó.

La pasada legislatura (2018-2021) analizaba una ley de identidad de género presentada en marzo de 2018. Sin embargo, la normativa no fue aprobada y una comisión de la nueva Asamblea Legislativa, de amplía mayoría oficialista, mandó a archivar el proyecto de ley que contenía 22 artículos.

Según informó el Legislativo en su momento, los integrantes de la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género, en su mayoría del partido oficialista Nuevas Ideas (NI), aprobaron enviar al archivo "los 30 expedientes pendientes de estudio, tras considerarlos obsoletos y no acordes a la realidad".

Entre estos expedientes, según la Federación Salvadoreña LGTBI, están los anteproyectos de Ley de Identidad de Género y Ley Especial por la Igualdad y la No Discriminación.

Las organizaciones de la comunidad por la diversidad sexual han reclamado la creación de esta ley para tratar de reducir los niveles de discriminación que sufren, hasta por funcionarios estatales, y erradicar la violencia a la que están expuestos.