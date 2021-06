Los beneficios industriales de China aumentan un 83,4 % interanual hasta mayo

Los beneficios de las principales empresas industriales chinas aumentaron un 83,4 % interanual hasta mayo, en parte por el efecto de la base comparativa, ya que durante buena parte de los primeros tres meses de 2020 China se paralizó por la pandemia de covid. EFE/ZHOU CHAO/Archivo

Pekín, 27 jun (EFE).- Los beneficios de las principales empresas industriales chinas aumentaron un 83,4 % interanual hasta mayo, en parte por el efecto de la base comparativa, ya que durante buena parte de los primeros tres meses de 2020 China se paralizó por la pandemia de covid.

No obstante, los datos publicados hoy por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China mostraron que, si se compara con el periodo comprendido entre enero y mayo de 2019, el incremento en los primeros cinco meses de 2021 es del 48 %.

Para el estadístico de la ONE Zhu Hong, esto se debe en parte a "la continua consolidación de los resultados" de la planificación antiepidémica, así como a "la sostenida recuperación de la demanda" y la mejoría progresiva de las condiciones operativas de las empresas industriales.

En los primeros cinco meses de este año las ganancias fueron de 3,42 billones de yuanes (530.537 millones de dólares o 444.471 millones de euros).

Para la elaboración de este indicador, la ONE solo tiene en cuenta a aquellas empresas industriales con ingresos anuales superiores a los 20 millones de yuanes (3,08 millones de dólares, 2,55 millones de euros).

De los 41 sectores analizados por la estadística, 39 registraron un aumento de sus ganancias en estos cinco meses, mientras que uno pasó de pérdidas a beneficios en el transcurso del año, y otro más tuvo pérdidas, aunque menores.

Las principales beneficiadas fueron las empresas estatales (con un incremento de sus beneficios del 150,1 % interanual), mientras que los de las compañías privadas lo hicieron en un 56,3 %.

La ONE destaca el avance de los beneficios en la industria de la fundición y procesado de metales no ferruginosos (386,7 %) y ferruginosos (377,1 %), o de la manufactura de productos químicos y de las materias primas químicas (211,4 %).

En cuanto al mes de mayo, los beneficios industriales aumentaron un 36,4 % interanual.

Sin embargo, desde la ONE alertan de que "las bases de la recuperación no son sólidas aún".

Según la fuente, "debido a factores como el aumento de los precios de las mercancías al por mayor, el incremento de los beneficios industriales está concentrado sobre todo en las industrias extractivas y de manufactura de materias primas", lo que encarece los costes en la parte baja de la cadena productiva.