Las 5 fotos imperdibles de Fernanda Castillo que arrasan en Instagram

#tbt Mira @erikhayser, cuando dormíamos 🥴😵‍💫😴😜





Me conmueve pensar que Liam va a crecer queriendo ser como tú :un hombre bueno, sensible, trabajador ,cariñoso y presente.Celebro el hombre y el padre que eres, @erikhayser #felizdiadelpadre Feliz día a los papás que son un ejemplo y compañeros de sus hijxs! 🙌🏼





Cuando el adulto a cargo se viste así… 😜🐻‍❄️🦄🍭





Algún día podrás ver esta foto y pensarás : “ ¿porque nadie me salvó de mi mamá que me disfrazaba???” 😂 Que la Fuerza siempre esté contigo🙌🏼 Felices 6 meses mi niño #maytheforcebewithyou #babyyoda #Liam





Desde muy niña crecí rodeada de personas homosexuales y transgénero, soy muy afortunada. Mis amigxs eran las personas más talentosas, divertidas, abiertas y especiales (lo siguen siendo) y me sentía emocionada de poder estar cerca de ellos, tuve que crecer para enfrentarme a que hubiera gente que no viera su vida como “normal “ y no podía entenderlo, aún no lo entiendo. En mi casa me enseñaron y después la vida me confirmo, que lo único que realmente importa es el amor.Por eso hoy celebro a esta comunidad, su lucha, sus derechos, su diversidad, su orgullo y espero que un día como sociedad seamos capaces de respetar, ser empáticos e inclusivos y aplaudir porque existimos ,porque somos libres y nuestras diferencias nos hacen crecer ! Que un día podamos ver el amor como niñxs! #lgbt #lgbtq #pride #pridemonth #orgullo #loveislove

María Fernanda Castillo García es una actriz mexicana, nacida el 24 de marzo de 1982, en Hermosillo, Sonora.

Mientras estudiaba en el CEA de Televisa, Fernanda fue invitada a participar en la telenovela Las vías del amor y poco después fue fichada para trabajar en algunos episodios de la serie Mujer, casos de la vida real. Luego de participar en un concurso de la cadena E!, Fernanda fue elegida para el protagónico de la novela Clap, el lugar de tus sueños (2003), para luego integrarse a novelas como Destilando amor, Teresa y Amor bravío.

Al poco tiempo participó en cintas como Rumbos paralelos (2016), No manches Frida (2016) y Qué pena tu vida (2016). No obstante su trayectoria previa, la fama llegó con el papel de Mónica Robles en la serie El señor de los cielos (2013-2017), a lo largo de 420 episodios.

Castillo continúa con su carrera en cine sin importar que ahora se le reconozca más en televisión. Recientemente, protagonizó la película Ya veremos (2018), junto al también actor mexicano, Mauricio Ochmann.