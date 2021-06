Las 5 fotos de VALENTINA LIZCANO que arrasan en su perfil de Instagram

VALENTINA LIZCANO (@valelizcano) publicó en su popular cuenta de Instagram en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, lograron más de 113.528 de interacciones entre sus aficionados.

Aquí observando este cuerpo/ contenedor de nuestras almas 💜🤰🙏🏻 Cuánto se puede aprender con tan solo ver la naturaleza en acción y así aprender a amar la impermanencia, el cambio, transformar la visión de siempre querer verte o sentirte de una sola manera y gozar con cada paso y proceso que nos invita la vida a dar. Te Amo Alma 💜💜💜🤰 #39semanas #pregnant #maternidadensanalocura Cuéntame que te ha enseñado tu cuerpo y sus procesos? L@s leo 😘🤓





Ohhhh siii!!! Tengo la personalidad y hago con ella lo que quieraaaa!!! Quien más pues? #39 semanas y diga lo que diga el mundoooo!!! Yo me siento Rica, si rosa y deliciosaaa por que puedo y me lo merezco si !!!!!🤪🥰🤗💃🏼💃🏼💃🏼🤰👶🏼 Pd: versión larga en mi TikTok @valentinalizcano3





Amoressss Ayer armamos el coche de Alma y quede enamoradaaaa🥰🥰😍 ♥️ Tiene de Todo 😱 👶🏼 Pertenece a la familia de los joggers o sea que es especial para que papás y mamás podamos correr con ellos 😍 👶🏼sus 3 Reinas tiene amortiguación Eso aporta mayor agilidad y estabilidad 👶🏼el Coche Ferró pesa 10,7kg 👶🏼se puede regular su manija de agarradera para diferentes alturas de los padres 👶🏼tiene modo coche sentado (el que conocemos normal, Moises para que estén acostados y se le puede quitar he instalar fácilmente el huevito que va en el la silla del carro. Mejor dicho es una maravilla y aprovecho para recordarles que desde mañana Lunes 21 (MAÑANA) y hasta el miércoles 27 estarán en CyberMonday 😘🙏🏻♥️ #carestino #carestinocolombia #cybermonday #descuetos #mamascarestino #padrescarestino #sanalocura #maternidadensanalocura @carestino.co





Somos camino , Somos amor incondicional Somos lo que Dios decida 🙏🏻💜





Moda Para Mamá Con ropa que no es de maternidad 😘😍 así nos aseguramos de que nos sirva después 🤫🤗. En tiempos de ahorro es importante pensar en eso no? @ambarmoda todo 🤩 #moda #marternidadlibre #maternidadensanalocura #sanalocura #EmprendimientosSanalocura #empredimientocolombiano #ambarmoda Pd: cada una se goza su embarazo como mejor le parece. Ok?! Capito??! 😘🙏🏻🤰

Madeline Johana Lizcano Angulo, actriz, nació en Cali, Colombia, el 27 de abril de 1984. Vivió en el Municipio de Málaga (Santander) hasta que decide trasladarse a Bogotá para empezar afianzar su carrera actoral.

En 2004 participó en el reality show Protagonistas de novela del Canal RCN. Además, fue presentadora del programa de televisión infantil Bichos bichez. Inició su carrera actoral con el personaje de Luz Amparo en la serie Aquí no hay quien viva.

En 2012 fue nominada en la 28ª versión de los Premios India Catalina de la televisión colombiana por su papel de reparto en la telenovela El secretario del Canal Caracol.

Actualmente es locutora de la emisora 40 Principales, en el programa El Levante de LOS40.