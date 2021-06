Kiko Rivera guarda silencio en la fecha que su hermana se debería de haber casado

27-06-2021 Kiko Rivera. MADRID, 27 (CHANCE) El nombre de Kiko Rivera ha sonado este año con más fuerza que nunca desde que decidió romper su silencio, sentarse en televisión y hablar con todo tipo de pruebas del conflicto económico -y posteriormente emocional- que tenía y tiene con Isabel Pantoja. Un antes y un después en la historia de la televisión que durante meses se trató mañana, tarde y noche. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



Ahora, Kiko Rivera ha estado disfrutando de unos días de desconexión en la playa junto con su mujer, Irene Rosales, y sus niñas. También ha aprovechado ese descanso para reencontrarse con su hermana, la que ahora es uno de sus principales apoyos a pesar de que su relación con ella nunca ha sido muy especial.



Parece que los dos hermanos se han unido ante esta guerra y es que Isa Pantoja, a pesar de no querer posicionarse de un lado y otro, ha salido salpicada y su madre tampoco quiere saber absolutamente nada de ella. Ante esto, los hermanos se vuelcan mutuamente porque no es una situación agradable para ninguno de ellos.



Este fin de semana Isa Pantoja y Asraf Beno se hubiesen dado el 'Sí, quiero', pero debido a las restricciones de la Covid tuvieron que aplazar su boda. Eso sí, el amor sigue estando en el aire.



Le hemos preguntado al dj cómo está su relación con ella y por cómo se encontraba la colaboradora de televisión este fin de semana, en el que se debería de haber jurado amor eterno con su pareja, y no nos ha querido contestar. De hecho, ha optado por guardar silencio y no hacer ninguna declaración al respecto.