Isabel Pantoja se emociona y habla de su hijo Kiko Rivera

27-06-2021 ISABEL PANTOJA.



Cuando supimos que Isabel Pantoja empezaría a grabar su próximo talent show en Mediaset todas las miradas estaban puestas en lo que podría decir en la rueda de prensa sobre su hijo, ya que meses antes se había paseado por todos los platós de la cadena para hablar sobre el enfrentamiento con ella. Además, no solo lo que pudiera decir era importante, sino también su imagen física, ya que llevaba sin salir de Cantora durante toda la pandemia.



Lejos de hacer ninguna declaración al respecto, la tonadillera no se refirió a su pequeño del alma en ningún momento y apareció delante de las cámaras con una sonrisa en su rostro y mucho más delgada que la última vez. Eso hizo saltar todas las alarmas, pero ella aseguraba que su pérdida de peso se debía a que se le había cerrado el estómago debido a la pandemia.



En la noche de este sábado hemos podido ver como Isabel Pantoja se emocionaba, algo que es habitual en ella porque ya sabemos que la música es su vida y cuando consigue empatizar con el artista lo da todo, y hablaba de su hijo. Son las primeras declaraciones de la tonadillera después de que el dj hiciera público su desencuentro con su madre.



"Escucho esa canción y me pongo enferma. Es mi vida de ese momento y te lleva a muchos recuerdos. Tú te tuviste que retirar para cuidar a tus hijos y yo intenté retirarme para estar con mi hijo, porque entonces solo tenía un hijo, y con mi marido, pero no pudo ser y tuve que seguir cantando" eran las palabras de la reina de la copla a Antonia, una concursante.



La participante en el talent show le confesaba a Isabel Pantoja que tuvo que dejar de dedicarse a la música para sacar a sus hijos adelante y la tonadillera no dudaba ni un momento en contestarle. Un tema que ha sacado lo mejor y lo peor de la madre de Kiko Rivera durante muchos años de su vida, pero que nunca pasa de moda: 'Hoy quiero confesar'.